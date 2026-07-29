王偉忠監製舞台劇《都更男女》 用喜劇來解悶

解悶舞台劇《都更男女》8月14日起將在台北表演藝術中心首演，監製王偉忠表示，最近天氣這麼熱、股市瘋狂上下起伏，社會上每個人都有自己的煩惱，悶啊！當人生碰到問題時，該藉機讓自己改變一下！《都更男女》范瑞君、蔡亘晏（爆花）、曾珮瑜、王意萱有各自的難關，但在緊要關頭，四位女性互相幫助，傾吐心聲，在爆笑劇情中建立女性情誼，充滿生命力。《都更男女》由金星文創、聯合數位文創、刺點創作工坊主辦，璞永建設璞園團隊、海悅國際贊助。

《都更男女》劇情詼諧，岑永康已經退休，沒有手下可管，整天只能管范瑞君買什麼水果、煮什麼飯，把她煩死了！而爆花與壯壯這對中年夫妻因為老公太廢物，太太什麼都會，夫妻過招千奇百怪、什麼都能吵。樊光耀飾演的老爸爸整天指使女兒王意萱，吹毛求疵的樣子令人拍案叫絕。因老屋即將進行都更，眼看就要成為豪宅主人，讓這些住在老公寓的住戶引爆各種爆笑事件與危機，但也從中體會到人與人之間互相支持的力量。

監製王偉忠表示，現在的女性真的比較積極，所以他想透過《都更男女》對各位男人們喊話，社會要進步、人也進步，起碼「不叫不動、一叫就動」，當個新好男人！8月14日起在台北、高雄、台中巡迴演出，購票請洽udn售票網。