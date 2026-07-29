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颱風白海豚之後還有鯨魚颱風 賈新興：8月初生成機率高

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
白海豚之後還有鯨魚颱風，預估8月初生成機率高。擷取自賈新興臉書
白海豚之後還有鯨魚颱風，預估8月初生成機率高。擷取自賈新興臉書

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，颱風白海豚持續增強中，目前距離台灣遙遠，8月2日起要開始關注動態。此外，預估鯨魚颱風8月3日到5日生成機率高，但距離台灣遙遠。

賈新興指出，白海豚颱風目前為中度颱風，繼續增強中，離台灣很遠，先往西移動，目前近中心最大風速每秒48公尺，7級風平均暴風半徑200公里、10級風平均暴風半徑110公里，但預估到了8月2日近中心最大風速會增為每秒63公尺，7級風暴風半徑300公里、10級風暴風半徑160公里。未來朝日本移動，但8月3日之後移動路徑預測很分歧，有預測8月6日影響日本九州到四國一帶，也有預測會影響京阪一帶，需持續觀察。

台灣最近天氣，賈新興說，高溫悶熱，午後短暫雨。30日午後苗栗以南有零星短暫雨。31日午後新竹以南有零星短暫雨。8月1日西半部有局部短暫雨。2日午後各地有零星短暫雨。3日清晨桃園至苗栗有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫雨， 宜花東亦有零星短暫雨。4日至7日午後各地有局部短暫雨。

如果最近要出國，賈新興說，日本7月29日到31日岩手県、宮城県、鳥取県、秋田県、山形県、新潟県留意大雨，之後留意高溫。韓國未來10天天氣穩定，但留意高溫熱浪。至於歐洲未來一周留意高溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

YouTube 颱風 賈新興

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