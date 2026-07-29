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台南夏日音樂節「將軍吼」將登場 周遭交管出爐

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南夏日音樂節「將軍吼」將登場，周遭交管已出爐。記者謝進盛／翻攝
台南夏日音樂節「將軍吼」將登場，周遭交管已出爐。記者謝進盛／翻攝

「2026台南夏日音樂節-將軍吼」8月1、2日將在將軍漁港登場，預料將吸引大批人潮湧入，警方今公布周遭交通管制措施，籲請遊客及早因應。

台南市政府已舉辦多年的「將軍吼」累積口碑，已成為台灣西南沿海重要音樂盛會，今年將邀請美秀集團、孫淑媚、安心亞、ARKis、黃偉晉等藝人卡司，活動期間將會有精彩焰火秀點亮將軍漁港夜空。

學甲警分局長林明俊表示，「將軍吼」音樂節預計將吸引大量觀光旅遊人潮，遊客要注意將軍漁港周邊道路交通管制措施。市警局刑事鑑識中心結合學甲分局於活動期間加強現場勘察與偵檢，並向保安警察第三總隊申請偵爆(緝毒)犬2隻，協助進行偵測爆裂物及毒品查緝工作。

將軍漁港周邊交通疏導、停車秩序管制措施如下：

(一)8月1日11時起至22時、2日11時至21時將軍區將軍漁港周邊道路及焰火施放區實施管制，請用路人依員警及交通疏導人員指揮通行，並注意交通安全。

(二)自鹽興橋進入將軍漁港設置有汽車停車區5處、機車停車區3處，可容納汽車4550部、機車2900部，均有員警及義交引導指揮，會場設有青鯤鯓線接駁車，接駁停車民眾至會場入口處。

(三)鹽興橋以東至台61線將軍交流道嚴禁路邊停車；焰火施放時台61線上嚴禁逗留觀看，學甲警分局將加強勸導驅離。

(四)散場時南25線、台61線將軍交流道、台17線為重點路段，警方將加強交通疏導並啟動燈控管制，請用路人配合。

(五)學甲分局將以警廣及臉書粉絲專頁即時通知周邊停車狀況，如周邊停車空間已滿，請民眾收看活動直播，避免再開車前往活動現場。

台南夏日音樂節「將軍吼」將登場，周遭交管已出爐。記者謝進盛／翻攝
台南夏日音樂節「將軍吼」將登場，周遭交管已出爐。記者謝進盛／翻攝

台南夏日音樂節「將軍吼」將登場，警方將部署緝毒犬2隻，協助進行偵測爆裂物及毒品查緝。記者謝進盛／翻攝
台南夏日音樂節「將軍吼」將登場，警方將部署緝毒犬2隻，協助進行偵測爆裂物及毒品查緝。記者謝進盛／翻攝

台南 音樂 孫淑媚

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