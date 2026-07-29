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阿里山茶二代揮別電影圈回嘉創茶飲店 鳳凰貸款圓創業夢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山茶享譽國際，31歲洪郁婷大學畢業北上投入電影產業，放不下家鄉茶園，返鄉創茶飲品牌「甜茶小姐」。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
嘉義縣阿里山茶享譽國際，31歲洪郁婷大學畢業北上投入電影產業，放不下家鄉茶園，返鄉創茶飲品牌「甜茶小姐」。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供

嘉義縣阿里山茶享譽國際，越來越多年輕人返鄉接棒茶產業。31歲茶二代洪郁婷大學畢業北上投入電影產業，始終放不下家鄉茶園，返鄉創茶飲品牌「甜茶小姐」，將父親栽種30多年無毒阿里山茶結合西式甜點，打造年輕化品茶空間，申請勞動部微型創業鳳凰貸款50萬元，圓創業夢。

洪郁婷從小在茶園長大，父親堅持30年採無毒栽培、不施用農藥，以生物防治管理茶園，母親負責銷售，待客真誠，讓她從小耳濡目染，奠定日後返鄉創業的初心。大學畢業後，她前往台北投入電影產業，追逐光影夢想，但心中始終惦記著阿里山茶園。她觀察到，許多年輕人願意待在咖啡廳一整天，卻很少有人願意靜下心品茶，因此萌生以創新方式推廣台灣茶文化的念頭。

返鄉後，她成立「甜茶小姐」，突破傳統茶館印象，將自家阿里山茶融入蛋糕、甜點及特色茶飲，搭配舒適明亮的用餐空間，希望吸引更多年輕族群接觸茶文化，讓喝茶成為日常生活的一部分，也讓更多人認識阿里山好茶的魅力。

洪郁婷坦言，創業最大的難關就是資金。開店初期面臨設備、裝潢及營運成本等壓力，所幸透過勞動部微型創業鳳凰貸款計畫，順利取得50萬元貸款，大幅減輕資金負擔，讓她能專心投入品牌經營。

她表示，希望透過不同呈現方式，把阿里山優質茶葉介紹給更多人，也延續父母多年守護茶園的堅持，讓一杯茶成為連結土地與人情的重要媒介。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署表示，微型創業鳳凰貸款近3年協助217位創業者圓夢，提供最高200萬元貸款，符合資格者前2年利息政府補貼，搭配創業課程及顧問輔導，協助創業者穩健發展，鼓勵更多青年勇敢返鄉創業，為地方產業注入新活力。

31歲茶二代洪郁婷創茶飲品牌「甜茶小姐」，將父親無毒阿里山茶結合西式甜點，打造年輕化品茶空間。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
31歲茶二代洪郁婷創茶飲品牌「甜茶小姐」，將父親無毒阿里山茶結合西式甜點，打造年輕化品茶空間。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供

31歲茶二代洪郁婷申請勞動部微型創業鳳凰貸款50萬元，圓創業夢。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
31歲茶二代洪郁婷申請勞動部微型創業鳳凰貸款50萬元，圓創業夢。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供

31歲茶二代洪郁婷創茶飲品牌「甜茶小姐」，將父親無毒阿里山茶結合西式甜點，打造年輕化品茶空間。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
31歲茶二代洪郁婷創茶飲品牌「甜茶小姐」，將父親無毒阿里山茶結合西式甜點，打造年輕化品茶空間。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供

阿里山 勞動部 夢想

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