林志玲平溪放天燈恐挨罰 業者：鐵道放天燈獲好評、盼鐵路法修法

名模林志玲前年在台鐵平溪支線上放天燈，近日傳出鐵路警察局接獲檢舉她違法放天燈恐遭罰。「台鐵既然能夠試辦在鐵道上合法施放天燈，鐵路法應就可以往這方向修正。」平溪天燈業者說，平溪老街兩側是民房和商店，火車從中穿過，在鐵道施放已是多年來傳統，業者都期待修法法制化，不要模糊空間。目前遊客常在鐵道及周遭穿梭放天燈，火車快到前才散開，遊走在法令邊緣，面臨被開單的風險。

平溪老街因兩側民宅中間是鐵道，國內外遊客在平溪老街鐵道上施放天燈、拍照已成常態，當地商家形成「鐵道天燈」商業模式，帶買天燈的民眾在鐵道上或周邊施放，幫忙拍照。只要火車一靠近，就有人高喊「火車來了，大家快離開」，遊客才緊急散開。一名菲律賓籍遊客說，「我們都是聽業者說的方式來施放，根本不知道站哪裡合法，哪裡違法」。

旅客到平溪觀光常少不了要放天燈，卻不見得知道在鐵道放天燈竟是「觀光陷阱」。就曾有旅客聽從店家指示卻遭檢舉開罰。

去年8月知名旅遊YouTuber「菜苔苔與菜生生」因在平溪支線鐵軌上施放天燈遭檢舉並開罰，引發社會對於平溪「天燈文化」與「鐵路法規」衝突的關注，也讓在地仰賴觀光維生的商家及民憂心。

去年底大雨平溪線鐵道路基崩塌，立委廖先翔協調台鐵利用平溪線因災停駛的修復期間，爭取鐵道局及台鐵公司支持，去年11月底到今年1月啟動「平溪天燈施放示範區」試辦計畫，為未來推動鐵路法第57條修法建立重要的實務基礎，「期間限定」合法可在鐵道上施放天燈，受到好評。

廖先翔表示，台鐵平溪線的功能其實已經與觀光旅遊高度結合，若在訂定安全規範後能夠結合觀光發展，會是一個共贏的局面。台鐵說，平溪線停駛期間試辦開放十分、平溪、菁桐地區施放天燈，開放時間為每周六日及元旦假期，每日早上8時至晚間8時。

胡姓天燈業者說，火車行駛和放天燈本來應該就可以共用鐵道，應該要修鐵路法，只要台鐵有配套措施，讓火車和天燈觀光產業並存，共同發展。遊客說，鐵道就在老街旁，只要管制得宜，在特定時段、特定區域合法放天燈，業者才有依循，觀光客也不會莫名就收到罰單。

現有鐵路法第57條「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，函移主管機關交通部鐵道局裁處，依法可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

新北市政府有新北市天燈施放管理辦法，但限定「新北市除平溪區十分遊客中心至師功橋處及106號縣道沿基隆河流域周界範圍兩百公尺內外，其餘區域禁止施放天燈。」

平溪天燈業者說，平溪老街兩側是民房和商店，火車從中穿過，在鐵道施放已是多年來傳統，業者都期待修法法制化，不要模糊空間。記者游明煌／攝影