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颱風白海豚爆發性增強將成強颱 吳德榮：有機會超越巴威登今年風王

颱風白海豚爆發性增強將成強颱 吳德榮：有機會超越巴威登今年風王

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
白天天氣偏熱，午後山區有局部雷陣雨，未降雨前要防曬、防中暑。聯合報系資料照
白天天氣偏熱，午後山區有局部雷陣雨，未降雨前要防曬、防中暑。聯合報系資料照

颱風白海豚快速增強中。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，白海豚由生成起36小時已爆發性增強至中颱上限(48米/秒)、即將輕易跨過「強烈」的門檻，明(30)日增強至平均風速63米/秒，有登今年風王的機率(原「巴威」的紀錄平均風速60米/秒)。

至於白海豚路徑，吳德榮說，未來5天向西北西進行，朝日本東南方海面接近。最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示，由於白海豚途經高海溫、高海洋熱含量(OHC)、低垂直風切及高層強輻散等環境條件，將持續增強為典型「超級聖嬰年」大而強的颱風；不過，未來10天的暴風範圍侵襲機率圖顯示，對台尚無威脅。

最近天氣，吳德榮說，今日水氣略減，南部、東南部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部雷雨，部分鄰近平地受影響，未降雨前天氣偏熱。各地氣溫如下：北部23至36度、中部23至36度、南部24至36度及東部23至36度。

吳德榮指出，明日至周六太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，午後山區及少部分鄰近平地仍有局部雷雨的機率，各地白天偏熱。下周日至周三(8月2至5日)太平洋高壓籠罩，大氣穩定，正值盛夏，各地晴熱。下周四、五(6、7日)水氣漸增，午後局部雷陣雨機率提高

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 巴威 颱風

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