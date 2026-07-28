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農業部啟動電價底度費漲幅補貼 16.8萬戶受惠

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「農業用電表燈電價底度費漲幅補貼措施」已獲行政院核定，將補貼底度費調漲差額，初估受影響農業用電戶約16.8萬戶。圖／聯合報系資料照
「農業用電表燈電價底度費漲幅補貼措施」已獲行政院核定，將補貼底度費調漲差額，初估受影響農業用電戶約16.8萬戶。圖／聯合報系資料照

台灣電力股份有限公司自去年9月1日起調整「表燈電價」底度費，致使部分因水旱輪作、休耕、停耕及停養等而呈現低用電，或是不用電的農業用電戶電費負擔增加一事，農業部今表示，「農業用電表燈電價底度費漲幅補貼措施」已獲行政院核定，將補貼底度費調漲差額，初估受影響農業用電戶約16.8萬戶。

農業部說明，農業生產具有高度季節性與特殊性，農民常因配合水旱輪作、休耕、停耕或停養等情況，出現整個月用電量極低或無用電的情形。台電公布將表燈電價底度費從每月20度內35.6元，調升為56.1度內100元，初估受影響農業用電戶約16.8萬戶，占整體表燈電價農業用電戶22.8萬戶的73.5%。

農業部指出，為減緩電價調整對農民造成的衝擊，農業部推動補貼措施，針對任1個月以上用電度數低於56.1度的農業用電戶，補貼其底度費調漲後的差額，以每期電費2個月計算，最多補貼129元，每戶每年共計6期最多補貼774元，補貼對象涵蓋農作物栽培、畜牧業、農事及畜牧服務業、漁撈業、水產養殖業及農田水利業（灌溉）等6大類農業用電戶。

農業部指出，本次補貼將參照現行農漁業用電凍漲補貼機制，由中央直接撥付電費價差給台電，農民無需額外提出申請或檢附文件即可享有補貼。

農業部 電價 農業

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