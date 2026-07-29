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遊蕩犬貓管理失靈 交通、生態拉警報

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

國內遊蕩犬貓管理成效不彰，攻擊野生動物、咬人、追車等案例頻傳，仍看不見顯著改善。根據最新車輛撞動物死傷統計，以遊蕩犬肇事占比最高，去年有四人死亡、二五五四人受傷，今年截至四月底，亦有四人死亡、九七七人傷。

農業部生物多樣性研究所最新統計，近十年遭犬攻擊野生動物救傷數量大幅增加，二○一七年有五九○隻，到了去年，已攀升至八八四隻，今年截至六月底止也有五六四隻。前三名分別為穿山甲、台灣山羌和白鼻心。

今年三月野生動物急救站救傷分析報告也指出，一九九三年至二○一七年間，穿山甲遭犬攻擊占救傷數量中五十隻，零撲殺上路後提高至一七八隻，即二○一八年至二○二五年間，遭犬隻攻擊案例增加幅度達三點五六倍。而前述數字還不包含未通報與到站前的死亡隻數。

遊蕩犬追咬也造成多起死傷事故。據交通部最新車輛撞動物死傷統計，其中以遊蕩犬肇事占比最高，二○一七年死亡人數與受傷人數為四人、一八八三人，二○二三年攀升到十一人、二九四八人高峰，去年雖略降至四人、二五五四人，今年截至四月底止，有四人死、九七七人傷。

農業部表示，遊蕩犬造成的追咬事件，要回歸地方政府處理，攻擊性犬隻必須採取捕捉不回置。公務人員執行公務時，民眾如惡意干預誘捕和違反社會秩序維護法，動保人員可以錄影存證並交由給司法機關來判定。

交通部 農業部

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