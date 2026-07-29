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健康幣擬9月上路 可換健康食品雞胸肉、茶葉蛋

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部擬於今年九月起推動「健康幣」，國健署長沈靜芬首度透露第一階段兌換項目，將以礦泉水、雞胸肉、茶葉蛋等符合健康概念的超商食品為主，目前四大超商有意加入，仍在洽談中。未來將增列健身房、運動中心入場券，醫院健檢項目等獎項。

衛福部長石崇良於二○二五年十月提出「健康幣」概念，靈感來自新加坡，當地政府結合智慧穿戴裝置與獎勵App，只要累積步數就能轉換成點數，用來兌換商品，為此，不少民眾在等紅燈時都在原地踏步，增加步數。

依照衛福部規畫，「健康幣」適用對象為十八歲以上成人，只要從事成人健檢（如血液與尿液檢驗、一生一次肝炎篩檢）、公費癌症篩檢（乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌）、疫苗接種（流感疫苗、新冠疫苗與成人肺炎鏈球菌疫苗）、生活型態評估（上網自評睡眠、運動等生活習慣）等健康行為，均可換取一定幣值，累積到一定數量，就可兌換實質物品。

衛福部強調，「有做就有幣」，例如打一劑疫苗，可獲得一百點健康幣，完成大腸癌篩檢，則可拿到二百點健康幣。至於健康幣可兌換哪些東西？沈靜芬表示，第一階段將以超商「健康食品」為主，包括礦泉水、雞胸肉、茶葉蛋等符合健康概念的食品，以期提高健康行為意願。

「健康幣」ＡＰＰ基礎架構已規畫設置完畢，與衛福部資訊處、健保署等單位完成資訊對接，目前正與外部廠商ＡＰＰ對接中，預計九月正式上路。沈靜芬強調，第一階段穩健上路後，將尋求更多有意願合作的業者，不排除納入健身房、運動中心入場券，及醫院健檢項目等獎項。

健康 沈靜芬 衛福部

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