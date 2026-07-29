聽新聞
0:00 / 0:00

事隔兩年遭檢舉 林志玲平溪放天燈恐挨罰

聯合報／ 記者孟嘉美陳穎游明煌／連線報導

名模林志玲前年在台鐵平溪支線上放天燈，近日傳出鐵路警察局接獲檢舉她違法放天燈，傳訊未到案後已移交鐵道局裁罰。鐵道局不證實是否已開罰，僅表示若確有違法最重可裁處五萬元罰鍰；林志玲則直言，「會乖乖去繳罰金，謝謝大家的關心」，也呼籲遊客在合法區域施放天燈。

鐵道局統計，近五年就約有六十多件因拍照或放天燈等闖入平溪線挨罰的案例。為了不讓執法和觀光衝突，鐵道局今年初已修法明定「原則禁止、例外許可」，但公告至今沒有相關單位申請。

林志玲前年和老公Akira帶著兒子到新北平溪，在社群曬出一家三口站在鐵軌上放天燈的天倫照片。知名旅遊網紅夫妻檔去年因在十分老街鐵軌上拍照挨罰一萬元，當時就有人質疑為何林志玲沒事。

不過事隔兩年，鐵警局突獲檢舉，上個月二度傳訊林志玲均未到案，案件移交鐵道局裁罰。鐵道局證實，將依照相關事證審酌，若確有違法侵入鐵軌事實，將依鐵路法及行政程序法辦理裁處一萬至五萬元罰鍰。

國內外遊客在平溪老街鐵道上施放天燈、拍照已成常態，當地商家形成「鐵道天燈」商業模式，帶買天燈的民眾在鐵道上或周邊施放，幫忙拍照。只要火車一靠近，就有人高喊「火車來了，大家快離開」，遊客才緊急散開。一名菲律賓籍遊客說，「我們都是聽業者說的方式來施放，根本不知道站哪裡合法，哪裡違法」。

旅客到平溪觀光常少不了要放天燈，卻不見得知道在鐵道放天燈竟是「觀光陷阱」。就曾有旅客聽從店家指示卻遭檢舉開罰。

熊本 強震 熊本地震 日本

延伸閱讀

北市連鎖幼兒園虐童案開罰235萬、廢立案許可 2教保員解聘終身不任用

兒欠款64萬土地遭查封 母急赴桃園分署繳費曝1無奈原因

手拿空罐也不行？台女在匈牙利地鐵站挨罰 網揭「專抓外國人」惹議

不僅國道設卡…新疆賽里木湖疑票務糾紛 7職員圍毆旅遊車司機

相關新聞

健康主題館／冷氣病頭暈、肩頸痠 避免室內外溫差過大

近期溫度屢創新高，在戶外汗流浹背，進到室內又吹冷氣消暑，小心「冷氣病」上身。醫師提醒，夏天門診常見因長時間吹冷氣引起頭暈、疲倦、肩頸痠痛、乾眼及呼吸道不適等症狀的患者，雖然「冷氣病」並非正式醫學診斷，但若室內外溫差過大、冷風直吹，加上水分補充不足，恐增加心血管負擔。

癌症基金會調查：勞工認工作壓力、勸酒文化傷肝

7月28日是「世界肝炎日」，台灣癌症基金會公布「台灣職場文化與B型肝炎調查結果」，發現全台40歲以上勞工，近3成認為工作壓力與心理負荷已影響肝臟健康，近4成罹患B型肝炎勞工中斷追蹤。台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙呼籲，雇主應提醒員工篩檢B、C型肝炎，並提供健康追蹤假，讓員工能安心回診。

腳踝濕疹好不了 恐是鬱血性皮膚炎

門診中常見患者因腳踝紅癢、脫皮而反覆就醫，長期被當作濕疹治療，擦了各種藥膏卻始終無法根治。其實，這類情況中有相當一部分，真正的原因並不是單純皮膚問題，而是鬱血性皮膚炎（stasis dermatitis）。

遊蕩犬貓管理失靈 交通、生態拉警報

國內遊蕩犬貓管理成效不彰，攻擊野生動物、咬人、追車等案例頻傳，仍看不見顯著改善。根據最新車輛撞動物死傷統計，以遊蕩犬肇事占比最高，去年有四人死亡、二五五四人受傷，今年截至四月底，亦有四人死亡、九七七人傷。

疫情升溫 新冠單周就診暴增117.4%

新冠疫情升溫，門急診就醫人次連續七周上升，上周新冠門急診就診人數突破萬人大關，另新增四十二例本土重症病例、二例本土死亡病例。疾管署長羅一鈞預估，這波疫情高峰期約在八月十六日，屆時單周就醫將達五萬一千多人，九月下旬才會往下降。

0撲殺失靈？遊蕩犬「12夜爭議」再起

本報陽光行動去年推出遊蕩犬管理失控，檢討零撲殺修法上路十周年，人、犬、野生動物陷入三輸困境。一年過去，動物收容所內人道安樂死處理率，從百分之一，升到百分之三，收容所空間周轉仍是杯水車薪，遊蕩犬攻擊野生動物，咬人追車事故頻傳，要求恢復十二夜的提案又捲土重來，正反方對立更激烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。