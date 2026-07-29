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健康你我他／單身漢自立自強 中風後積極復健

聯合報／ 文／柯凡（ 高市楠梓）
要戰勝中風，應積極復健、心情保持樂觀、不灰心喪志。圖／柯凡提供
要戰勝中風，應積極復健、心情保持樂觀、不灰心喪志。圖／柯凡提供

古今中外曾中風的名人不勝枚舉，環顧四周親友因中風而倒下的人亦不在少數。外甥尚在青壯之年，便因心梗合併腦梗而回天乏術。中風當下千鈞一髮，急救雖刻不容緩，但往往猝不及防、錯失先機，或身旁陪伴者用錯急救方法，導致病患遭受無可挽回的遺憾。

雖然中風的傷害不可逆，輕則眼歪嘴斜、半身不遂，重則猝死，但也並非全然無重生希望。我認識一位旅行社的領隊C大哥，就是一個中風後重生的成功案例。

初認識C大哥時，他可是菸酒不忌，加上生活作息日夜顛倒，又有三高的危險因子，因此，當某天聽聞他中風臥床時，我們並未感到有任何意外。所幸他生性樂觀、有自知之明，深諳自己單身乏人照顧，遭此意外，若不自立自強及早康復，下場可能很淒慘。

因此，中風後他改掉一切不良的生活習慣，憑著驚人的毅力積極尋求復健，克服層層關卡，接受中西醫雙管齊下的治療，他逐漸從癱瘓在病床到輪椅代步，進而能以雙手拄拐杖緩步前行，如今已能單手支撐枴杖、隨著旅行團四處走動了。

C大哥成功戰勝中風的例子，被我經常拿來鼓勵有相同際遇的病友，只要心情保持樂觀、不灰心喪志，並接受醫師治療，努力復健，相信有朝一日，中風者也能「由剝而復」，重新恢復健康。

中風 復健 病友

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