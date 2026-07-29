聽新聞
0:00 / 0:00

腳踝濕疹好不了 恐是鬱血性皮膚炎

聯合報／ 蔡承根／義大癌治療醫院及右昌聯合醫院 心臟血管外科醫師
病患術後二年追蹤，皮膚問題大大改善。圖／蔡承根醫師提供
病患術後二年追蹤，皮膚問題大大改善。圖／蔡承根醫師提供

鬱血性皮膚炎多發生在小腿下段與腳踝。圖／蔡承根醫師提供
鬱血性皮膚炎多發生在小腿下段與腳踝。圖／蔡承根醫師提供

門診中常見患者因腳踝紅癢、脫皮而反覆就醫，長期被當作濕疹治療，擦了各種藥膏卻始終無法根治。其實，這類情況中有相當一部分，真正的原因並不是單純皮膚問題，而是鬱血性皮膚炎（stasis dermatitis）。

濕疹屬於皮膚本身的發炎反應，常與過敏、外界刺激或皮膚屏障受損有關，典型表現為紅、癢、乾燥與脫屑，可發生於身體各部位，通常經適當藥物治療與保濕後能改善。然而，鬱血性皮膚炎的本質則完全不同。

鬱血性皮膚炎源自於慢性靜脈功能不全，當下肢靜脈回流不良，血液滯留在腿部，導致靜脈壓力升高，進而引起微血管滲漏與慢性發炎。隨著時間進展，血液中的鐵質沉積在皮膚內，造成顏色變深、變暗，甚至出現皮膚變硬或潰瘍。

臨床上，鬱血性皮膚炎多發生在小腿下段與腳踝附近，常伴隨下肢腫脹、沉重感或靜脈曲張；與濕疹不同的是，它通常偏向單側或不對稱，且症狀會隨著久站或一天結束而加重。之所以容易被誤診，是因為在早期兩者外觀相似，都可能出現紅、癢、脫皮的現象。但關鍵差別：濕疹經皮膚治療多能改善，而鬱血性皮膚炎若未處理靜脈問題，即使短暫好轉，也會反覆發作。

若腳踝皮膚長期反覆發炎，合併色素沉著或水腫，就應提高警覺，考慮是否為靜脈回流異常所致，可透過超音波檢查評估靜脈功能，往往能找出根本原因。治療上，鬱血性皮膚炎不僅需要適當的皮膚照護，更重要的是改善靜脈循環，包括穿著壓力襪、避免久站、抬腿休息，必要時接受靜脈相關治療，才能真正控制病情並預防惡化。

簡單來說，濕疹是皮膚本身的問題，而鬱血性皮膚炎則是血流異常造成的結果。若一味當作濕疹處理，忽略背後的靜脈問題，不僅無法改善，還可能進一步演變為難以癒合的慢性傷口。

延伸閱讀

育齡婦女乳房紅腫熱痛不止 小心難纏肉芽腫性乳腺炎找上門

糖尿病男拒吃藥照喝含糖飲料 敗血症送ICU「雙腳如殭屍乾黑」

東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

【作家有毛病】李羚榛／狗狗版的閱讀空氣

相關新聞

健康主題館／冷氣病頭暈、肩頸痠 避免室內外溫差過大

近期溫度屢創新高，在戶外汗流浹背，進到室內又吹冷氣消暑，小心「冷氣病」上身。醫師提醒，夏天門診常見因長時間吹冷氣引起頭暈、疲倦、肩頸痠痛、乾眼及呼吸道不適等症狀的患者，雖然「冷氣病」並非正式醫學診斷，但若室內外溫差過大、冷風直吹，加上水分補充不足，恐增加心血管負擔。

癌症基金會調查：勞工認工作壓力、勸酒文化傷肝

7月28日是「世界肝炎日」，台灣癌症基金會公布「台灣職場文化與B型肝炎調查結果」，發現全台40歲以上勞工，近3成認為工作壓力與心理負荷已影響肝臟健康，近4成罹患B型肝炎勞工中斷追蹤。台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙呼籲，雇主應提醒員工篩檢B、C型肝炎，並提供健康追蹤假，讓員工能安心回診。

腳踝濕疹好不了 恐是鬱血性皮膚炎

門診中常見患者因腳踝紅癢、脫皮而反覆就醫，長期被當作濕疹治療，擦了各種藥膏卻始終無法根治。其實，這類情況中有相當一部分，真正的原因並不是單純皮膚問題，而是鬱血性皮膚炎（stasis dermatitis）。

遊蕩犬貓管理失靈 交通、生態拉警報

國內遊蕩犬貓管理成效不彰，攻擊野生動物、咬人、追車等案例頻傳，仍看不見顯著改善。根據最新車輛撞動物死傷統計，以遊蕩犬肇事占比最高，去年有四人死亡、二五五四人受傷，今年截至四月底，亦有四人死亡、九七七人傷。

疫情升溫 新冠單周就診暴增117.4%

新冠疫情升溫，門急診就醫人次連續七周上升，上周新冠門急診就診人數突破萬人大關，另新增四十二例本土重症病例、二例本土死亡病例。疾管署長羅一鈞預估，這波疫情高峰期約在八月十六日，屆時單周就醫將達五萬一千多人，九月下旬才會往下降。

0撲殺失靈？遊蕩犬「12夜爭議」再起

本報陽光行動去年推出遊蕩犬管理失控，檢討零撲殺修法上路十周年，人、犬、野生動物陷入三輸困境。一年過去，動物收容所內人道安樂死處理率，從百分之一，升到百分之三，收容所空間周轉仍是杯水車薪，遊蕩犬攻擊野生動物，咬人追車事故頻傳，要求恢復十二夜的提案又捲土重來，正反方對立更激烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。