腳踝濕疹好不了 恐是鬱血性皮膚炎

鬱血性皮膚炎多發生在小腿下段與腳踝。圖／蔡承根醫師提供

門診中常見患者因腳踝紅癢、脫皮而反覆就醫，長期被當作濕疹治療，擦了各種藥膏卻始終無法根治。其實，這類情況中有相當一部分，真正的原因並不是單純皮膚問題，而是鬱血性皮膚炎（stasis dermatitis）。

濕疹屬於皮膚本身的發炎反應，常與過敏、外界刺激或皮膚屏障受損有關，典型表現為紅、癢、乾燥與脫屑，可發生於身體各部位，通常經適當藥物治療與保濕後能改善。然而，鬱血性皮膚炎的本質則完全不同。

鬱血性皮膚炎源自於慢性靜脈功能不全，當下肢靜脈回流不良，血液滯留在腿部，導致靜脈壓力升高，進而引起微血管滲漏與慢性發炎。隨著時間進展，血液中的鐵質沉積在皮膚內，造成顏色變深、變暗，甚至出現皮膚變硬或潰瘍。

臨床上，鬱血性皮膚炎多發生在小腿下段與腳踝附近，常伴隨下肢腫脹、沉重感或靜脈曲張；與濕疹不同的是，它通常偏向單側或不對稱，且症狀會隨著久站或一天結束而加重。之所以容易被誤診，是因為在早期兩者外觀相似，都可能出現紅、癢、脫皮的現象。但關鍵差別：濕疹經皮膚治療多能改善，而鬱血性皮膚炎若未處理靜脈問題，即使短暫好轉，也會反覆發作。

若腳踝皮膚長期反覆發炎，合併色素沉著或水腫，就應提高警覺，考慮是否為靜脈回流異常所致，可透過超音波檢查評估靜脈功能，往往能找出根本原因。治療上，鬱血性皮膚炎不僅需要適當的皮膚照護，更重要的是改善靜脈循環，包括穿著壓力襪、避免久站、抬腿休息，必要時接受靜脈相關治療，才能真正控制病情並預防惡化。

簡單來說，濕疹是皮膚本身的問題，而鬱血性皮膚炎則是血流異常造成的結果。若一味當作濕疹處理，忽略背後的靜脈問題，不僅無法改善，還可能進一步演變為難以癒合的慢性傷口。