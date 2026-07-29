癌症基金會調查：勞工認工作壓力、勸酒文化傷肝

7月28日是「世界肝炎日」，台灣癌症基金會公布「台灣職場文化與B型肝炎調查結果」，發現全台40歲以上勞工，近3成認為工作壓力與心理負荷已影響肝臟健康，近4成罹患B型肝炎勞工中斷追蹤。台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙呼籲，雇主應提醒員工篩檢B、C型肝炎，並提供健康追蹤假，讓員工能安心回診。

台灣癌症基金會於6月底至7月初，調查年滿40歲仍在職或5年內有工作經驗者，共計1073份有效問卷。調查發現，27.3%勞工傷肝主因為工作壓力與心理負荷，其次則是外食及飲食不規律、輪班睡眠剝奪、長時間工作與過勞及應酬飲酒文化。B肝帶原勞工，僅64.3%有定期追蹤，其餘37.5%未追蹤、中斷追蹤或未固定追蹤。

勸酒文化為職場傷肝原因之一。調查分析，2成勞工表示經常或偶爾感受到「不得不喝酒」壓力，最容易感到飲酒壓力的產業別，第一名為金融保險業，占47.7%，其次為軍公教人員占37.5%。

張家崙建議，企業應提供讓員工可安心完成篩檢及追蹤環境，提醒符合資格者善用免費篩檢，提供肝功能異常者就醫轉介資訊，並提供健康追蹤假，讓員工能彈性安排抽血、腹部超音波與醫師評估，也要建立「不勸酒」文化，不以飲酒作為社交或績效壓力，同時不要求揭露B肝罹病事實或影響考績，並提供足夠衛教資訊。

台大醫院副院長高嘉宏指出，因B肝無症狀，容易忽略篩檢、治療，且對於B肝帶原者或肝功能異常者而言，勞工長期處在應酬飲酒、工作過勞、輪班睡眠不足、外食消夜、高油高糖飲食，以保健食品或藥草偏方取代就醫追蹤的環境，恐讓肝臟負擔持續累積，或讓原本應篩檢、追蹤與治療的疾病病程被延後處理，應設法改善。

衛福部國健署署長沈靜芬指出，台灣不只有台積電，消除C肝進程亦領先世界，我國雖為全球第2個消除C肝國家，在她心中仍是「第一名」，而我國推動B型肝炎新生兒疫苗接種，目前已將5歲以下兒童B肝帶原率降至千分之一以下。