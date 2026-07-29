陽光行動-老了醫療誰來顧／調漲健保費率 七成民眾支持

健保財務來源有75%來自一般保費，9%是二代健保補充保費，16%是公務預算挹注。在一般保費中，受僱勞工的健保費由雇主負擔六成、員工負擔三成、政府一成，外界常有迷思，健保保費難漲，是因為「民眾」不願多付錢，真是如此嗎？

台大公共衛生學系副教授葉明叡引用中研院社會學研究所執行的「台灣社會變遷基本調查」指出，2011年有接近五成民眾「同意」或「非常同意」多付點健保費，來提高台灣人的醫療照護水準；2021年，同樣的問題，支持比率已提高至接近七成。

同年，另一項中研院的「2021台灣社會政治與道德價值調查」也顯示，有高達76%的受訪者「同意」或「非常同意」調高健保費，來提高所有人的醫療照顧水準。

葉明叡說，這些調查在學界都深具公信力，部分是跨國調查。這些調查反映，台灣社會對健保互助精神的認同提升，而且橫跨不同年齡與社經階級，這也是國內少數具有高度社會共識的公共政策議題。

葉明叡直言，「過去大家以為，民眾不願意健保漲價、卻要求更多給付的說法，未必符合事實」；他的觀察，反倒是民眾多數不反對，主要反對的是企業主，這些企業主在不同黨派都有影響力。