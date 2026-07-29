聽新聞
0:00 / 0:00
陽光行動-老了醫療誰來顧／調漲健保費率 七成民眾支持
健保財務來源有75%來自一般保費，9%是二代健保補充保費，16%是公務預算挹注。在一般保費中，受僱勞工的健保費由雇主負擔六成、員工負擔三成、政府一成，外界常有迷思，健保保費難漲，是因為「民眾」不願多付錢，真是如此嗎？
台大公共衛生學系副教授葉明叡引用中研院社會學研究所執行的「台灣社會變遷基本調查」指出，2011年有接近五成民眾「同意」或「非常同意」多付點健保費，來提高台灣人的醫療照護水準；2021年，同樣的問題，支持比率已提高至接近七成。
同年，另一項中研院的「2021台灣社會政治與道德價值調查」也顯示，有高達76%的受訪者「同意」或「非常同意」調高健保費，來提高所有人的醫療照顧水準。
葉明叡說，這些調查在學界都深具公信力，部分是跨國調查。這些調查反映，台灣社會對健保互助精神的認同提升，而且橫跨不同年齡與社經階級，這也是國內少數具有高度社會共識的公共政策議題。
葉明叡直言，「過去大家以為，民眾不願意健保漲價、卻要求更多給付的說法，未必符合事實」；他的觀察，反倒是民眾多數不反對，主要反對的是企業主，這些企業主在不同黨派都有影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。