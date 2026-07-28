不再怕照鏡子！模特兒罹乳癌開刀 手術重建乳房找回信心

桃園市天祥醫院表示，乳癌已連續多年位居台灣女性癌症發生率第一位，每年約有1.7萬名女性確診。隨著篩檢普及及治療技術持續進步，早期乳癌五年存活率已超過90%，甚至接近100%。然而，許多女性一聽到乳癌，第一個想到的仍是乳房切除、外觀改變，以及對未來生活的不安。

模特兒陳女定期接受乳房檢查，去年追蹤時發現乳房異常，經切片檢查確診乳癌。她分享治療歷程坦言，得知需要接受手術時最害怕的不是開刀，而是害怕失去乳房，害怕照鏡子時，再也認不出自己。

她求助天祥醫院副院長、乳房外科醫師江坤俊，醫師為她說明病情、治療方式及重建規畫，陳女決定接受完整治療，同步完成立即乳房重建，最後不僅順利完成治療，也重新找回對自己的信心，目前已恢復正常生活。

患者表示「真正接受治療後才發現，最難熬的不是治療，而是在確診後、治療開始前，那段充滿未知與恐懼的日子」，當勇敢跨出第一步後，一切並沒有想像中那麼可怕。

為讓更多民眾了解現代乳癌治療的新觀念，天祥醫院今日下午舉辦「乳癌治療，不必在健康與美麗之間二選一，微創乳房切除 × 立即重建」健康宣導，江坤俊、模特兒現身分享乳癌治療的過程及醫療新趨勢，包括微創乳房切除合併立即乳房重建的臨床成果，希望讓更多女性知道，乳癌治療除了追求治癒，更能兼顧外觀、自信與生活品質。

天成醫療體系董事長張育美感謝大家關心乳癌防治的議題，她強調乳癌雖然是台灣女性最常見的癌症，但只要早期發現、及時治療，治療成效已經非常好。希望透過病友親身經歷，勇敢面對病魔，以及相信醫師的專業治療，讓更多民眾了解，治療乳癌，不必放棄美麗，也能保有生活品質與自信。

江坤俊表示，以前乳癌治療最重要的是把病治好，現在更希望治好以後，照鏡子時還能喜歡自己，近年乳癌治療已朝向更精準、更個人化發展，除了提升治療效果，也更加重視病人的生活品質。對於符合條件的患者，透過微創乳房切除合併立即乳房重建，可在兼顧腫瘤治療安全的前提下，同時保留外觀，降低因乳房缺損帶來的心理衝擊，幫助病人更快回歸家庭、工作及日常生活。

「治療乳癌，不應該是在健康與美麗之間做選擇，而是希望病人戰勝癌症後，依然能保有自己的樣子，繼續過原本的生活」，江坤俊提醒，早期乳癌往往沒有明顯疼痛，因此沒有疼痛，並不代表沒有乳癌。若發現乳房硬塊、乳房外型改變、皮膚凹陷、乳頭凹陷，或單側自發性乳頭分泌物等異常症狀，都應盡速至乳房專科接受檢查。此外，具有乳癌家族史、初經較早、停經較晚、未曾生育或晚育、肥胖、飲酒等危險因子的女性，罹患乳癌的風險相對較高，更應依照醫師建議定期接受乳房篩檢。

江坤俊說明，醫學實證，也是降低乳癌死亡率最有效的篩檢工具，仍是乳房X光攝影，國民健康署已提供40至74歲女性每兩年一次乳房X光攝影檢查補助，符合資格的女性應善加利用，並養成定期篩檢及留意乳房變化的習慣。