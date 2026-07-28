快訊

熊本地震後永旺商場爆炸 警方估20逾名員工失聯

美晶片股跌勢煞不住！台指期夜盤走勢受牽制 台積電ADR盤前跌3.5%

熊本大地震…台積電JASM晶圓廠區最大震度5 公司最新說法來了

聽新聞
0:00 / 0:00

不再怕照鏡子！模特兒罹乳癌開刀 手術重建乳房找回信心

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
江坤俊副院長（右）為模特兒規畫乳癌手術與乳房重建，完成後模特兒也重拾生活信心。圖／天祥醫院提供
江坤俊副院長（右）為模特兒規畫乳癌手術與乳房重建，完成後模特兒也重拾生活信心。圖／天祥醫院提供

桃園市天祥醫院表示，乳癌已連續多年位居台灣女性癌症發生率第一位，每年約有1.7萬名女性確診。隨著篩檢普及及治療技術持續進步，早期乳癌五年存活率已超過90%，甚至接近100%。然而，許多女性一聽到乳癌，第一個想到的仍是乳房切除、外觀改變，以及對未來生活的不安。

模特兒陳女定期接受乳房檢查，去年追蹤時發現乳房異常，經切片檢查確診乳癌。她分享治療歷程坦言，得知需要接受手術時最害怕的不是開刀，而是害怕失去乳房，害怕照鏡子時，再也認不出自己。

她求助天祥醫院副院長、乳房外科醫師江坤俊，醫師為她說明病情、治療方式及重建規畫，陳女決定接受完整治療，同步完成立即乳房重建，最後不僅順利完成治療，也重新找回對自己的信心，目前已恢復正常生活。

患者表示「真正接受治療後才發現，最難熬的不是治療，而是在確診後、治療開始前，那段充滿未知與恐懼的日子」，當勇敢跨出第一步後，一切並沒有想像中那麼可怕。

為讓更多民眾了解現代乳癌治療的新觀念，天祥醫院今日下午舉辦「乳癌治療，不必在健康與美麗之間二選一，微創乳房切除 × 立即重建」健康宣導，江坤俊、模特兒現身分享乳癌治療的過程及醫療新趨勢，包括微創乳房切除合併立即乳房重建的臨床成果，希望讓更多女性知道，乳癌治療除了追求治癒，更能兼顧外觀、自信與生活品質。

天成醫療體系董事長張育美感謝大家關心乳癌防治的議題，她強調乳癌雖然是台灣女性最常見的癌症，但只要早期發現、及時治療，治療成效已經非常好。希望透過病友親身經歷，勇敢面對病魔，以及相信醫師的專業治療，讓更多民眾了解，治療乳癌，不必放棄美麗，也能保有生活品質與自信。

江坤俊表示，以前乳癌治療最重要的是把病治好，現在更希望治好以後，照鏡子時還能喜歡自己，近年乳癌治療已朝向更精準、更個人化發展，除了提升治療效果，也更加重視病人的生活品質。對於符合條件的患者，透過微創乳房切除合併立即乳房重建，可在兼顧腫瘤治療安全的前提下，同時保留外觀，降低因乳房缺損帶來的心理衝擊，幫助病人更快回歸家庭、工作及日常生活。

「治療乳癌，不應該是在健康與美麗之間做選擇，而是希望病人戰勝癌症後，依然能保有自己的樣子，繼續過原本的生活」，江坤俊提醒，早期乳癌往往沒有明顯疼痛，因此沒有疼痛，並不代表沒有乳癌。若發現乳房硬塊、乳房外型改變、皮膚凹陷、乳頭凹陷，或單側自發性乳頭分泌物等異常症狀，都應盡速至乳房專科接受檢查。此外，具有乳癌家族史、初經較早、停經較晚、未曾生育或晚育、肥胖、飲酒等危險因子的女性，罹患乳癌的風險相對較高，更應依照醫師建議定期接受乳房篩檢。

江坤俊說明，醫學實證，也是降低乳癌死亡率最有效的篩檢工具，仍是乳房X光攝影，國民健康署已提供40至74歲女性每兩年一次乳房X光攝影檢查補助，符合資格的女性應善加利用，並養成定期篩檢及留意乳房變化的習慣。

江坤俊說明乳癌手術及乳房重建過程。圖／天祥醫院提供
江坤俊說明乳癌手術及乳房重建過程。圖／天祥醫院提供

癌症 乳癌 桃園市

延伸閱讀

東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

2030年癌症死亡率降三分之一 石崇良：將推動個別防治計畫

苯駢芘攝取增乳癌風險 民團：政府應公布致癌油完整流向

日本推理文學巨擘東野圭吾大腸癌辭世 醫：排便「4大症狀」恐是中鏢

相關新聞

客運、遊覽車、計程車強制加保「第三人責任險」 最低保額曝光

客運公車、遊覽車、計程車等雖已強制投保「旅客責任險」，但僅保障車上的乘客，為強化交通事故中車外第三人權益保障，交通部修法增列客運、遊覽車及計程車應投保「第三人責任保險」，並明訂最低投保金額，客運及遊覽車每人最低保額200萬元、計程車每人最低150萬元，為依規定投保，可罰業者最高50萬元，預計今年12月19日實施。

北捷新車廂亮相！防異物卡門、設無線充電區等 明年5月上線

北捷新購十列電聯車今亮相，明年五月上線，提供無線充電、增設空氣濾淨機等服務。新車廂提高乘車舒適度，尖峰運量可增加每小時1.2萬次。北市長蔣萬安強調將提供更優質的公共運輸服務。

新冠疫情上周增42例重症、2死 疾管署：7個月女嬰成今年最小重症病例

新冠疫情持續上升，並正式進入流行期，門急診就醫人次連續7周上升。衛福部疾管署長羅一鈞說，今年夏季新冠疫情與去年相差不多，以去年單周門急診就醫逾1萬人次相比，該周重症確診人數是48例，今天公佈上周為42例，目前重症分布在各年齡層，以上周新冠病毒感染併發重症個案，新增42例本土重症病例及2人死亡，其中，42例本土重症病例創今年新高，更有今年年齡最小的重症個案。

不再怕照鏡子！模特兒罹乳癌開刀 手術重建乳房找回信心

桃園市天祥醫院表示，乳癌已連續多年位居台灣女性癌症發生率第一位，每年約有1.7萬名女性確診。隨著篩檢普及及治療技術持續進步，早期乳癌五年存活率已超過90%，甚至接近100%。然而，許多女性一聽到乳癌，第一個想到的仍是乳房切除、外觀改變，以及對未來生活的不安。

育齡婦女乳房紅腫熱痛不止 小心難纏肉芽腫性乳腺炎找上門

肉芽腫性乳腺炎膿瘍表皮傷口不易癒合，甚至形成廔管，因初期與一般細菌性乳腺炎極為相似，較不容易判斷，但兩種「差」很大，苗栗市大千綜合醫院今天分享病例，33歲的周姓女子因乳房紅腫熱痛不止，經粗針切片檢查確診，4個月類固醇治療後痊癒。

1劑搞定！公費肺鏈疫苗8月10日升級為新型疫苗 疾管署：317萬人受惠

衛福部疾管署於今年1月15日起，提供65歲以上長者、55至64歲原住民及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等公費對象接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PCV20，取代原本2劑疫苗(PCV13+PPV23)接種，並將自8月10日起增加提供PCV21供符合接種資格民眾選擇，以兩種「一劑搞定」新疫苗(PCV20或PCV21）全面取代舊型疫苗，接種1劑即可完整獲得保護力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。