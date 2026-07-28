快訊

熊本地震後永旺商場爆炸 警方估20逾名員工失聯

美晶片股跌勢煞不住！台指期夜盤走勢受牽制 台積電ADR盤前跌3.5%

熊本大地震…台積電JASM晶圓廠區最大震度5 公司最新說法來了

聽新聞
0:00 / 0:00

育齡婦女乳房紅腫熱痛不止 小心難纏肉芽腫性乳腺炎找上門

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
育齡女生若發現乳房不明腫塊、反覆疼痛，且抗生素治療不佳，大千醫院乳房外科醫師陳以涵提醒，應及早進一步檢查釐清病因。圖／大千綜合醫院提供
育齡女生若發現乳房不明腫塊、反覆疼痛，且抗生素治療不佳，大千醫院乳房外科醫師陳以涵提醒，應及早進一步檢查釐清病因。圖／大千綜合醫院提供

肉芽腫性乳腺炎膿瘍表皮傷口不易癒合，甚至形成廔管，因初期與一般細菌性乳腺炎極為相似，較不容易判斷，但兩種「差」很大，苗栗市大千綜合醫院今天分享病例，33歲的周姓女子因乳房紅腫熱痛不止，經粗針切片檢查確診，4個月類固醇治療後痊癒。

周女曾哺餵母乳8個月，前陣子左乳房外下方反覆疼痛，及摸到明顯硬塊，甚至突發高燒至攝氏39度就診，起初接受1周的抗生素治療，雖然發燒症狀緩解，但乳房腫塊與疼痛依舊持續，醫師安排粗針切片檢查，確診為罕見肉芽腫性乳腺炎，周女接受4個月的類固醇治療後，乳房腫塊及疼痛消失。

大千醫院乳房外科醫師陳以涵指出，肉芽腫性乳腺炎是非細菌感染引起的慢性乳腺發炎，初期出現乳房局部硬塊、紅、腫、熱、痛等症狀，與一般細菌性乳腺炎極為相似，臨床上往往難以在第一時間揪出病因，但隨著病程，肉芽腫性乳腺炎病灶可能會逐漸演變成膿瘍，若膿瘍從皮膚表皮潰破，傷口非常不易癒合，甚至容易形成廔管，對病人的生活與心理造成極大負擔。

臨床統計肉芽腫性乳腺炎好發於曾哺餵母乳的育齡女性，目前醫學界對於確切形成原因尚不明確，推測可能與免疫反應、長期壓力、抽菸、情緒起伏，或體內荷爾蒙異常有關。

陳以涵強調肉芽腫性與一般細菌性乳腺炎有兩大關鍵差異，肉芽腫性使用常規抗生素治療通常效果不顯著，即使病灶已形成膿瘍，細菌培養也常常驗不出結果，此外，細菌性病程快速，相對容易治癒，肉芽腫性病程漫長，且極易反覆發作，有些病人的病程持續半年至2年不等。

肉芽腫性乳腺炎的臨床症狀與發炎性乳癌有重疊之處，無法單憑肉眼或觸診排除，陳以涵建議，透過組織切片化驗是最精準且能得到正確診斷的方法，呼籲育齡女性若發現乳房有不明腫塊、反覆疼痛，且對常規抗生素治療反應不佳時，應提高警覺，尋求專業乳房外科醫師協助，透過切片檢查及早釐清病因，才能把握黃金治療期。

肉芽腫性乳腺炎與細菌性乳腺炎初期症狀極為相似，大千醫院乳房外科醫師陳以涵提醒女性朋友需多加留意不同之處。圖／大千綜合醫院提供
肉芽腫性乳腺炎與細菌性乳腺炎初期症狀極為相似，大千醫院乳房外科醫師陳以涵提醒女性朋友需多加留意不同之處。圖／大千綜合醫院提供

肉芽腫性乳腺炎病人在超音波檢查下，可看到明顯乳房腫塊（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
肉芽腫性乳腺炎病人在超音波檢查下，可看到明顯乳房腫塊（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

延伸閱讀

東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

伴侶不乾淨？女性性行為後易泌尿道感染 婦產科醫揭真相

日本推理文學巨擘東野圭吾大腸癌辭世 醫：排便「4大症狀」恐是中鏢

糖尿病男拒吃藥照喝含糖飲料 敗血症送ICU「雙腳如殭屍乾黑」

相關新聞

客運、遊覽車、計程車強制加保「第三人責任險」 最低保額曝光

客運公車、遊覽車、計程車等雖已強制投保「旅客責任險」，但僅保障車上的乘客，為強化交通事故中車外第三人權益保障，交通部修法增列客運、遊覽車及計程車應投保「第三人責任保險」，並明訂最低投保金額，客運及遊覽車每人最低保額200萬元、計程車每人最低150萬元，為依規定投保，可罰業者最高50萬元，預計今年12月19日實施。

北捷新車廂亮相！防異物卡門、設無線充電區等 明年5月上線

北捷新購十列電聯車今亮相，明年五月上線，提供無線充電、增設空氣濾淨機等服務。新車廂提高乘車舒適度，尖峰運量可增加每小時1.2萬次。北市長蔣萬安強調將提供更優質的公共運輸服務。

新冠疫情上周增42例重症、2死 疾管署：7個月女嬰成今年最小重症病例

新冠疫情持續上升，並正式進入流行期，門急診就醫人次連續7周上升。衛福部疾管署長羅一鈞說，今年夏季新冠疫情與去年相差不多，以去年單周門急診就醫逾1萬人次相比，該周重症確診人數是48例，今天公佈上周為42例，目前重症分布在各年齡層，以上周新冠病毒感染併發重症個案，新增42例本土重症病例及2人死亡，其中，42例本土重症病例創今年新高，更有今年年齡最小的重症個案。

不再怕照鏡子！模特兒罹乳癌開刀 手術重建乳房找回信心

桃園市天祥醫院表示，乳癌已連續多年位居台灣女性癌症發生率第一位，每年約有1.7萬名女性確診。隨著篩檢普及及治療技術持續進步，早期乳癌五年存活率已超過90%，甚至接近100%。然而，許多女性一聽到乳癌，第一個想到的仍是乳房切除、外觀改變，以及對未來生活的不安。

育齡婦女乳房紅腫熱痛不止 小心難纏肉芽腫性乳腺炎找上門

肉芽腫性乳腺炎膿瘍表皮傷口不易癒合，甚至形成廔管，因初期與一般細菌性乳腺炎極為相似，較不容易判斷，但兩種「差」很大，苗栗市大千綜合醫院今天分享病例，33歲的周姓女子因乳房紅腫熱痛不止，經粗針切片檢查確診，4個月類固醇治療後痊癒。

1劑搞定！公費肺鏈疫苗8月10日升級為新型疫苗 疾管署：317萬人受惠

衛福部疾管署於今年1月15日起，提供65歲以上長者、55至64歲原住民及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等公費對象接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PCV20，取代原本2劑疫苗(PCV13+PPV23)接種，並將自8月10日起增加提供PCV21供符合接種資格民眾選擇，以兩種「一劑搞定」新疫苗(PCV20或PCV21）全面取代舊型疫苗，接種1劑即可完整獲得保護力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。