熊本7.1強震...華航宣布免費載運賑災物資 機票改位、退票免收手續費

日本熊本縣今發生規模7.1強震，位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」發生爆炸，造成建築物中央區域及2樓部分坍塌。日媒報導，研判多人罹難，由於仍有民眾受困，救援工作持續進行，確切死傷人數待確認。中華航空表示，凡持今年8月5日往返熊本的機票，訂位更改至福岡或鹿兒島14天內的航班或退票將免收手續費，另宣布免費載運賑災物資至8月底

日本放送協會（NHK）、熊本放送報導，根據熊本縣相關人士透露，在強震中發生崩塌的永旺夢樂城熊本，目前研判可能已有多人死亡。

華航指出，由於日本熊本發生地震，凡持本公司2026年8月5日前（含）往返熊本機票，訂位更改至福岡或鹿兒島14天內的航班或退票將免收手續費，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心、各地分公司協助調整行程。

華航表示，將持續關注當地場站最新動態安排航班，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班資訊。

此外，華航也宣布提供航空運輸資源，將免費載運賑災物資至8月底。華航說，全力配合政府機關、公益團體、宗教團體及相關救援組織辦理賑災工作，期將台灣的關懷與愛心送達災區，協助當地重建需求。