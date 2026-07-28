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腎糖病友身心壓力大 彰化醫院引進水晶缽瑜珈放鬆身心靈
衛福部彰化醫院今舉辦腎糖病友會，引進近年熱門的水晶缽音療瑜珈，病友調勻呼吸，聽著瑜珈老師敲擊5個不同音頻的水晶缽，在簡單、安全的伸展動作下放鬆身心，體會不一樣的身心靈療癒。
大多數病友第一次接觸水晶缽音療，充滿好奇，水晶缽音療瑜珈老師敲每個水晶缽，音頻空靈純淨，病人坐在椅子上，隨不同音頻交織的悠長音樂呼吸、伸展肢體。一名病友告訴醫護人員，水晶缽聲音柔和清澈，他的心逐漸沉靜，浮現愉悅與平靜，身體變得輕鬆。
水晶缽瑜珈老師指出，水晶缽由高純度石英經高溫熔製而成，能發出純淨、持續且具有穿透力的聲響，被廣泛運用在冥想、瑜珈及放鬆課程，近年成為身心放鬆與聲音療癒的重要工具，有研究指出規律而穩定的聲音刺激有助放鬆身心，降低焦慮感、舒緩壓力並改善睡眠品質，水晶缽的振動具類似功效。
彰化醫院腎糖個案管理師邱小佳說，腎臟病及糖尿病的病人多為中高齡族群，長期受到慢性疾病影響，有心理壓力，生理方面容易肌肉緊繃、關節僵硬、活動力下降，彰醫病友會舉辦水晶缽瑜珈，病友反應很好，彰醫未來將繼續提供多元活動照護病友。
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