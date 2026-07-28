表燈電價底度費將漲 農業部啟動漲幅補貼

台電公司9月1日起，將調整「表燈電價」底度費，農業部估計逾16萬農業用電戶受影響。農業部今天表示，將啟動相關漲幅補貼，確保廣大基層農民權益不受影響。

農業部發布新聞稿，農業生產具有高度季節性與特殊性，台電調整「表燈電價」底度費，會使部分因水旱輪作、休耕、停耕及停養等而呈現低用電或不用電的農業用電戶電費負擔增加。

農業部說，台電公布將表燈電價底度從每月35.6元（20度內）調升為100元（56.1度內），初估受影響的農業用電戶約16.8萬戶，占整體表燈電價農業用電戶（22.8萬戶）7成以上。

農業部表示，行政院已核定農業部提出的「農業用電表燈電價底度費漲幅補貼措施」，每期最高補貼新台幣129元、每年最高774元，補貼對象涵蓋農作物栽培、畜牧業、農事及畜牧服務業、漁撈業、水產養殖業及農田水利業（灌溉）等6大類農業用電戶。

農業部說，這次補貼將參照現行農漁業用電凍漲補貼機制，由中央直接撥付電費價差給台電公司，農民無需額外提出申請或檢附文件即可享有補貼。農業部已請台電公司於電費帳單上明確加註「農業用電底度費補貼」相關字樣，讓農友經營無後顧之憂。