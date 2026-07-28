1劑搞定！公費肺鏈疫苗8月10日升級為新型疫苗 疾管署：317萬人受惠

衛福部疾管署於今年1月15日起，提供65歲以上長者、55至64歲原住民及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等公費對象接種1劑肺炎鏈球菌疫苗PCV20，取代原本2劑疫苗(PCV13+PPV23)接種，並將自8月10日起增加提供PCV21供符合接種資格民眾選擇，以兩種「一劑搞定」新疫苗(PCV20或PCV21）全面取代舊型疫苗，接種1劑即可完整獲得保護力。

衛福部疾管署長羅一鈞說，共投入9億元，購買75萬劑，將成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面升級為新疫苗，以提高疫苗接種完成率，降低IPD發生及導致嚴重併發症或死亡風險，尚未完整接種公費對象，估計約317萬人均可受惠。

羅一鈞說，肺鏈疫情部分，自從年初升級到一劑搞定的20價肺鏈疫苗後，今年1至6月侵襲性肺炎鏈球菌確診數創下4年新低，1至6月總計為153例，此為過去4年以來最低。實際上，台灣除在新冠疫期3年期間，大家戴口罩讓肺鏈確診低於153例，其他歷年沒有如此低過。

疾管署表示，今年1月實施疫苗轉換政策後，65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種完成率已由政策實施前的31%提升至36%。經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)參考20價及21價新疫苗臨床試驗結果、國際間接種建議及國內侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)確定病例流行病學趨勢，評估2種疫苗無優劣之分，建議併同提供成人公費對象，65歲(含)以上長者、55至64歲原住民及19至64歲IPD高風險對象接種，預計政策實施後接種完成率可望突破40%。

疾管署呼籲，8月10日起，前述3類公費對象且符合下列任一情形者，即可前往接種合約醫療院所約2800家接種1劑公費新肺鏈疫苗(20價或21價)。

一、從未接種肺鏈疫苗(包含13、15、20、21或23價疫苗)者。

二、曾經接種肺鏈疫苗者，依下列原則銜接接種：

(一) 僅接種23價疫苗且間隔至少1年者。

(二) 僅接種13或15價疫苗且間隔至少1年者(IPD高風險對象或65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少8周)。

(三) 先前為19至64歲IPD高風險對象，如曾經完整接種13價(或15價)及23價疫苗各1劑，可於滿65歲(含)且與前劑間隔滿(≧)5年後再接種1劑。

疾管署提醒，長者先前如已接種「13價(或15價)及23價疫苗各1劑」或「20價」或「21價」者，代表已完整接種肺鏈疫苗獲得保護力，無需再接種新疫苗。

依疾管署監測資料顯示，國內今年截至7月27日共累計156例IPD確定病例，其中19例死亡；確定病例中以65歲以上民眾約占5成為多。肺炎鏈球菌能引起多種侵襲性疾病，好發於嬰幼兒及老年人，主要包括肺炎、敗血症、腦膜炎等，其症狀之表現因感染部位之不同而異。

依研究資料顯示，接種肺鏈疫苗可有效降低感染後發生如肺炎、敗血症等併發症及死亡風險，而全面升級為新疫苗，可提高疫苗接種完成率，減少感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生。籲請符合資格民眾備妥健保卡儘速前往接種1劑新疫苗，如為55至64歲原住民，並請攜帶具有身分證明註記之戶口名簿/戶籍謄本，19至64歲IPD高風險對象請一併準備相關診斷書等佐證資料，或由醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。

疾管署提醒，由於肺炎鏈球菌有相當多種型別，除接種疫苗外，仍請民眾做好其他相關防護措施，如加強個人衛生，避免出入空氣不流通之公共場所，若發現疑似症狀應儘速就醫治療，以減低肺炎鏈球菌感染或致病的機率。

疾管署並說明，自併同提供20價及21價新疫苗接種政策實施日起，將辦理23價疫苗回收作業，不再提供接種。此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，無須間隔任何時間接種。

衛福部疾管署將於8月10日起增加提供PCV21供符合接種資格民眾選擇，以兩種「一劑搞定」新疫苗(PCV20或PCV21）全面取代舊型疫苗，接種1劑即可完整獲得保護力。圖／疾管署提供

衛福部疾管署將於8月10日起增加提供PCV21供符合接種資格民眾選擇，以兩種「一劑搞定」新疫苗(PCV20或PCV21）全面取代舊型疫苗，接種1劑即可完整獲得保護力。圖／疾管署提供