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8/10起肺鏈疫苗1劑搞定 盼打造長輩4成接種率

中央社／ 台北28日電

疾管署今天公布，自8月10日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面升級為20價或21價新型疫苗，接種1劑搞定，署長羅一鈞說，希望今年底前再完成18萬人接種，將整體接種率提升至4成。

羅一鈞今天在例行疫報說，成人公費肺炎鏈球菌疫苗已於1月15日起提供65歲以上長者、55至64歲原住民及19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象等公費對象接種1劑PCV20，取代原本2劑疫苗（PCV13+PPV23）接種，並自8月10日起增加提供PCV21供符合接種資格民眾選擇。

羅一鈞表示，將來以2種1劑搞定的新疫苗（PCV20或PCV21），全面取代舊型疫苗，接種1劑即可完整獲得保護力。全面升級為新疫苗，可提高疫苗接種完成率，降低侵襲性肺炎鏈球菌感染症發生及導致嚴重併發症或死亡風險，尚未完整接種公費對象均可受惠，估計約317萬人。

經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組參考20價及21價新疫苗臨床試驗結果、國際間接種建議及國內侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例流行病學趨勢，評估2種疫苗無優劣之分，建議併同提供成人公費對象，包含65歲以上長者、55至64歲原住民及19至64歲高風險對象接種。

羅一鈞說，自今年1月實施疫苗轉換政策後，65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種完成率已由政策實施前的31%提升至36%。疾管署希望在今年底前再完成18萬人接種，預計政策實施後接種完成率可望突破40%。

羅一鈞指出，肺炎鏈球菌疫苗每劑市價約新台幣4500至5500元，政府提供公費接種，可替民眾省下一筆疫苗費用。今年政府投入約9億元推動新疫苗接種計畫，希望提升高風險族群保護力，進一步降低肺炎鏈球菌感染及重症、肺炎造成的疾病負擔。

羅一鈞表示，公費對象可前往接種約2800家合約醫療院所，接種1劑20價或21價公費新肺鏈疫苗；長者先前如已接種「13價（或15價）及23價疫苗各1劑」或「20價」或「21價」者，代表已完整接種肺鏈疫苗獲得保護力，無需再接種新疫苗。

依疾管署監測資料顯示，國內今年截至7月27日共累計156例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，其中19例死亡；確定病例中以65歲以上民眾約占5成為多。肺炎鏈球菌能引起多種侵襲性疾病，好發於嬰幼兒及老年人，主要包括肺炎、敗血症、腦膜炎等。

依研究資料顯示，接種肺鏈疫苗可有效降低感染後發生如肺炎、敗血症等併發症及死亡風險，而全面升級為新疫苗，可提高疫苗接種完成率，減少感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生。羅一鈞說，除接種疫苗外，民眾應做好其他相關防護措施，減低肺炎鏈球菌感染或致病的機率。

羅一鈞 疾管署

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