故宮北院龍藏經特展吸引人潮 南院能量也蠻強

故宮北院近期推「龍藏經：皇權．信仰．藝術的盛世交響」特展，因「七世福報」說法，引起北院觀看人潮爆滿；故宮南院表示，「龍藏經」在南院是常設展出，「南院能量也蠻強的」。

國立故宮博物院南部院區今天表示，藏文「龍藏經」為故宮南院「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」常設展出，為期3個月會輪展1函，全帙共108函；因北院「龍藏經」引起觀看熱潮，近來就有很多購票民眾，專程為了觀看「龍藏經」。

故宮北院「龍藏經：皇權．信仰．藝術的盛世交響」特展，第一檔展期至8月2日止；第二檔8月8日展至11月8日。因觀看民眾在網路上發表心得，認為「能量蠻強」、「親眼目睹得七世福報」說法，引起廣大迴響，近來前往觀看的人潮爆滿，有網友直接奉勸要來看的民眾，「可以選第二檔期或是至故宮南院參觀」。

故宮南院也在臉書（Facebook）粉絲專頁直接說明，不只北院特展有「龍藏經」，南院能量也是蠻強的，傳說看到「龍藏經」能獲得滿滿的福氣。

故宮南院表示，康熙8年「內府泥金寫本藏文龍藏經」簡稱「龍藏經」，屬藏文「甘珠爾」類別，「甘珠爾」意為「佛語之譯」；據記載為康熙皇帝祖母孝莊太皇太后欽命修造，歷時2年完成，內有釋迦牟尼佛口授口傳諸經。

故宮南院說明，「龍藏經」是歷來最華麗、保存相對完整，文化部所核定的「國寶」、「甘珠爾 」代表釋迦牟尼「親口」所說的經典匯集，以及泥金（花費37萬餘兩白銀購買的黃金）、彩繪及鑲嵌珠寶等，就非常值得民眾細細觀看。