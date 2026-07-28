客運、遊覽車、計程車強制加保「第三人責任險」最低保額曝光

客運公車、遊覽車、計程車等雖已強制投保「旅客責任險」，但僅保障車上的乘客，為強化交通事故中車外第三人權益保障，交通部修法增列客運、遊覽車及計程車應投保「第三人責任保險」，並明訂最低投保金額，客運及遊覽車每人最低保額200萬元、計程車每人最低150萬元，為依規定投保，可罰業者最高50萬元，預計今年12月19日實施。

客運、遊覽車或計程車等公共運輸車輛不幸發生交通事故時，恐波及到車外的行人、機車騎士或其他車輛駕駛。

立法院會去年底三讀通過「公路法」部分修正案，公路客運、市區公車、遊覽車及計程車客運業，應加保第三人責任保險。交通部為強化第三人保障，於27日預告訂定「公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業投保第三人責任保險最低投保金額」草案，明訂營業大客車及計程車等第三人責任保險最低投保標準。

交通部說明，配合2025年12月19日發布施行的「公路法」第65條修正案，針對公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業，除原規定應投保旅客責任保險外，增列應投保第三人責任保險，其中，營業大客車每人傷害最低保額為200萬元、每事故傷害1000萬元、每事故財損10萬元；計程車每人傷害150萬元、每事故傷害300萬元、每事故財損20萬元。

交通部指出，該草案為預先公告最低投保金額，以供業者作為後續投保的依據，衡酌現行保險制度、業者投保情形與準備需要，預計自2026年12月19日施行。