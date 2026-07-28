新冠疫情上周增42例重症、2死 疾管署：7個月女嬰成今年最小重症病例

新冠疫情持續上升，並正式進入流行期，門急診就醫人次連續7周上升。衛福部疾管署長羅一鈞說，今年夏季新冠疫情與去年相差不多，以去年單周門急診就醫逾1萬人次相比，該周重症確診人數是48例，今天公佈上周為42例，目前重症分布在各年齡層，以上周新冠病毒感染併發重症個案，新增42例本土重症病例及2人死亡，其中，42例本土重症病例創今年新高，更有今年年齡最小的重症個案。

疾管署防疫醫師林詠青說，2位死亡病例中，一名為70多歲男性，患有糖尿病等慢性疾病，於去年10月曾接種新冠疫苗，但未接種第2劑疫苗，7月中旬出現發燒症狀，並到醫院就醫，經新冠快篩為陽性，給予抗病毒藥物治療，但2天後卻出現意識喪失，失去呼吸、心跳，經急救無效於當天死亡，死因為新冠病毒感染，合併雙側肺炎及呼吸衰竭。

另，重症個案中，有一名南部年滿7個月女嬰，為本流行季，也是今年以來年齡最小的個案，其沒有潛在病史，雖然月齡已可接種新冠疫苗，但未曾接種。7月下旬，家屬發現女嬰出現全身發燙症狀，送醫過程中又出現全身抽搐、眼睛上吊、嘴唇發紫等症狀，經確診感染新冠病毒，並收治於加護病房治療，目前已經退燒、恢復意識，但仍在加護病房觀察中。

林詠青說，目前已開放6個月以上的全國民眾都能接種新冠疫苗，呼籲符合接種條件應盡速接種。另提醒65歲以上長者、55歲以上原住民及免疫不全者等3類高風險對象如已接種1劑且間隔6個月(180天)，請盡速接種第2劑，再提升保護力，有效降低重症或死亡發生風險。