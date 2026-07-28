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北捷新車廂亮相！防異物卡門、設無線充電區等 明年5月上線

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北捷公司下午發表全新列車，北捷與韓國現代樂鐵合作製造新電聯車，新車單列斥資新台幣5.9億元，新車全面採用一字型座椅，旅客上下車更順暢。記者蘇健忠／攝影
北捷公司下午發表全新列車，北捷與韓國現代樂鐵合作製造新電聯車，新車單列斥資新台幣5.9億元，新車全面採用一字型座椅，旅客上下車更順暢。記者蘇健忠／攝影

因應信義線東延段等新路線陸續通車，北捷採購十列新車廂今亮相。新車廂亮點包括一字型座椅動線寬闊；增空氣濾淨機搭配循環風機空調更舒適；車門兩側有告警機制、無導槽避異物卡門等。明年五月投入紅線營運，尖峰增加每小時一點二萬次運量。

北市長蔣萬安表示，今年剛好北捷通車三十周年，北捷路網已超過一百三十公里、一百一十七個車站，累計載客已超過一百五十億人次，去年更高達七點六億人次，來到新里程碑。也因北捷運量大，尖峰車廂人潮擁擠，市府為提供更舒適乘車，拍板採購全新車廂，這次新車廂還有無線充電區等服務，就是希望在每一個小細節上，想得更周到，讓民眾、外國遊客感受到台北市政府的用心。

北捷車輛處處長陳智暉表示，全新的ＣＲ381Ａ電聯車後續會經過上百種測試，逐一通過後預計明年五月逐一上線，新電聯車經費為五點九億元，儘管新型列車車身尺寸的載客量還是1680人次，不過藉由動線調整更寬敞，不僅可以提高乘車舒適度，新車廂上線後，每尖峰小時可為北捷增加每小時一點二萬次運量。

陳智暉表示，新電聯車廂除了提高北捷的搭車舒適度，既有的CCTV也增加ＡＩ辨識功能，列車可在收班時透過ＡＩ辨識確認還有沒有乘客忘記下車。

蔣萬安今與北市議長戴錫欽、駐台北韓國代表部代理代表高尚郁、韓國現代樂鐵公司本部長趙逸衍、北捷董事長趙紹廉、總經理黃清信等共同迎接首列新購電聯車開箱。

北捷表示，新電聯車廂每列斥資約五點九億元，新車也採用節能LED燈具及自動照明控制系統，可依環境自動調整亮度；頭尾車廂提供無線充電功能，導入最新SiC功率半導體製程的輔助電力變流器及無油空壓機設計，有效降低能源消耗，兼顧環保與永續發展。

北捷公司下午發表全新列車，北捷與韓國現代樂鐵合作製造新電聯車，新車單列斥資新台幣5.9億元，新車全面採用一字型座椅（圖），旅客上下車更順暢。記者蘇健忠／攝影
北捷公司下午發表全新列車，北捷與韓國現代樂鐵合作製造新電聯車，新車單列斥資新台幣5.9億元，新車全面採用一字型座椅（圖），旅客上下車更順暢。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安（右三）、韓國現代樂鐵公司本部長趙逸衍（右起）、台北市議會議長戴錫欽、駐台北韓國代表部代理代表高尚郁、台北捷運公司董事長趙紹廉、台北捷運公司總經理黃清信等人下午一起出席台北捷運新列車發表記者會，在新列車前合影。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（右三）、韓國現代樂鐵公司本部長趙逸衍（右起）、台北市議會議長戴錫欽、駐台北韓國代表部代理代表高尚郁、台北捷運公司董事長趙紹廉、台北捷運公司總經理黃清信等人下午一起出席台北捷運新列車發表記者會，在新列車前合影。記者蘇健忠／攝影

北捷 蔣萬安 車廂

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