北捷新車廂亮相！防異物卡門、設無線充電區等 明年5月上線

因應信義線東延段等新路線陸續通車，北捷採購十列新車廂今亮相。新車廂亮點包括一字型座椅動線寬闊；增空氣濾淨機搭配循環風機空調更舒適；車門兩側有告警機制、無導槽避異物卡門等。明年五月投入紅線營運，尖峰增加每小時一點二萬次運量。

北市長蔣萬安表示，今年剛好北捷通車三十周年，北捷路網已超過一百三十公里、一百一十七個車站，累計載客已超過一百五十億人次，去年更高達七點六億人次，來到新里程碑。也因北捷運量大，尖峰車廂人潮擁擠，市府為提供更舒適乘車，拍板採購全新車廂，這次新車廂還有無線充電區等服務，就是希望在每一個小細節上，想得更周到，讓民眾、外國遊客感受到台北市政府的用心。

北捷車輛處處長陳智暉表示，全新的ＣＲ381Ａ電聯車後續會經過上百種測試，逐一通過後預計明年五月逐一上線，新電聯車經費為五點九億元，儘管新型列車車身尺寸的載客量還是1680人次，不過藉由動線調整更寬敞，不僅可以提高乘車舒適度，新車廂上線後，每尖峰小時可為北捷增加每小時一點二萬次運量。

陳智暉表示，新電聯車廂除了提高北捷的搭車舒適度，既有的CCTV也增加ＡＩ辨識功能，列車可在收班時透過ＡＩ辨識確認還有沒有乘客忘記下車。

蔣萬安今與北市議長戴錫欽、駐台北韓國代表部代理代表高尚郁、韓國現代樂鐵公司本部長趙逸衍、北捷董事長趙紹廉、總經理黃清信等共同迎接首列新購電聯車開箱。

北捷表示，新電聯車廂每列斥資約五點九億元，新車也採用節能LED燈具及自動照明控制系統，可依環境自動調整亮度；頭尾車廂提供無線充電功能，導入最新SiC功率半導體製程的輔助電力變流器及無油空壓機設計，有效降低能源消耗，兼顧環保與永續發展。

北捷公司下午發表全新列車，北捷與韓國現代樂鐵合作製造新電聯車，新車單列斥資新台幣5.9億元，新車全面採用一字型座椅（圖），旅客上下車更順暢。記者蘇健忠／攝影