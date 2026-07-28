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水氣逐漸減少 山區29日防局部大雨

中央社／ 台北28日電

氣象署今天表示，未來一週水氣逐漸減少，明天午後各山區仍要留意局部大雨，週末前會逐漸轉為夏季高溫炎熱的天氣。颱風白海豚今天下午已升格為中颱，預估明天將增強為強颱。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天水氣仍偏多，台東有局部短暫陣雨，花蓮、中南部地區為零星短暫陣雨，午後西半部地區及宜蘭地區、東部山區有局部短暫雷陣雨；特別提醒各山區易有局部大雨。

黃恩鴻表示，30、31日水氣漸減，各地為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中31日中南部地區有零星短暫陣雨；8月1日水氣再減少，午後山區局部短暫雷陣雨；8月2至4日大致受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻提到，明天各地高溫約33至35度，其中桃園以北、中南部近山區仍要預防局部36度以上高溫。

根據氣象署颱風消息，白海豚今天下午2時已增強為中度颱風，近中心最大風速每秒35公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

黃恩鴻表示，白海豚預計明天轉強颱，預測下週會移動至日本南方海面至沖繩之間，各國預測模式路徑仍有分歧，是否會影響日本，仍要再觀察。

氣象署 花蓮 白海豚

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