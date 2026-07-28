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熊本7.1強震衝擊交通！虎航2航班延後 華航轉降福岡、星宇持續盤旋中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
熊本規模7.1強震。熊本機場宣布暫時關閉跑道，不少航班轉降福岡，星宇航空則持續盤旋中。圖／截自flightradar24
熊本規模7.1強震。熊本機場宣布暫時關閉跑道，不少航班轉降福岡，星宇航空則持續盤旋中。圖／截自flightradar24

日本熊本縣今下午4時27分許發生規模7.1強震，多處建築劇烈搖晃，交通也受到衝擊，我國國籍航空部分航班受到影響，虎航2航班延至明天起飛、華航桃園-熊本CI194航班轉降福岡機場，星宇台中-熊本JX316則還在空中盤旋。

日本熊本縣今下午4時27分許發生規模7.1強震，交通受到衝擊，除了九州新幹線暫停行駛，航空方面，日本航空公司全日本空輸（ANA）宣布暫停所有飛往熊本和長崎的航班，熊本機場也暫時關閉跑道進行檢查。

熊本機場暫時關閉跑道，我國國籍航空部分航班也受影響。虎航表示，因熊本機場目前跑道關閉，台灣虎航將依現場作業為準，且持續關注當地最新情況。今日受影響航班包含IT794 台南-熊本、IT767 熊本-高雄。虎航表示，上述兩航班目前尚未起飛，預計延後至明天起飛。

星宇航空台中-熊本JX316航班，原訂下午3時從台中起飛、晚間6時15分降落熊本機場，目前該航班已起飛，但持續熊本機場附近空中盤旋，尚未抵達，星宇航空表示，航班將依照機場開放狀況調整。

中華航空CI194桃園-熊本航班，原訂下午2時30分從桃園機場起飛、下午5時40分降落熊本機場，然而發生熊本規模7.1強震，在熊本機場宣布暫時關閉跑道後，該航班飛機就不斷在福岡機場附近空中盤旋，目前已順利降落在福岡機場。

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