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計程車、客運第三人責任險訂最低保額 12/19施行

中央社／ 台北28日電

交通部預告訂公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業投保第三人責任保險最低保額，營業大客車及計程車每人傷害最低保額各200萬元、150萬元，估12月19日施行。

立法院會去年12月三讀修正通過公路法部分條文，公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業，除應投保旅客責任保險外，也應加保第三人責任保險，最低投保金額由交通部定之。未依規定投保，公路汽車客運業、市區汽車客運業與遊覽車客運業處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；計程車客運業處3000元以上3萬元以下罰鍰。

交通部透過訊息說明，除原規定應投保旅客責任保險外，增列應投保第三人責任保險，而配合公路法修正，昨天預告訂定「公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業投保第三人責任保險最低投保金額」草案。

交通部指出，營業大客車每人傷害最低保額為200萬元、每事故傷害1000萬元、每事故財損10萬元；計程車每人傷害150萬元、每事故傷害300萬元、每事故財損20萬元。

交通部表示，此案是為預先公告投保金額，以供業者作為後續投保依據，衡酌現行保險制度、業者投保情形與準備需要，預計自115年12月19日施行。

計程車 保險 遊覽車

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