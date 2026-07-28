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熊本規模7.1強震…熊本城外牆崩塌 旅行社揭台灣旅遊團當地情況

日本熊本連2震最大規模7.1 台專家：南海海槽地震「周期已到」

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熊本規模7.1強震 台灣旅遊團當地情況曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日本熊本縣今下午4時27分許發生規模7.1強震，民眾手機顯示地震資訊。 新華社
日本熊本縣今下午4時27分許發生規模7.1強震，民眾手機顯示地震資訊。 新華社

日本熊本縣今下午4時27分許發生規模7.1強震，JR九州熊本縣內的新幹線與在來線全線暫停營運，還有民眾目擊到地震當下日本三大名城之一熊本城外牆崩塌。雄獅旅遊表示，目前於熊本當地各團員均平安；可樂旅遊指出，當地共18團、476位旅客均平安，將持續掌握當地狀況。

日本共同社及TBS電視台報導，日本九州旅客鐵道株式會社（JR九州）表示，受地震影響，熊本縣內的新幹線與在來線全線暫停營運。

日本原子能規制廳表示，截至下午4時41分為止，九州電力位於佐賀縣的玄海核電廠、位於鹿兒島縣的川內核電廠，以及四國電力位於愛媛縣的伊方核電廠，均未發現任何異常。

還有日本民眾發文表示，地震當下看到古蹟熊本城外牆崩塌；日本熊本城綜合事務所也表示，收到多位民眾通報熊本城外牆崩塌的消息。日本熊本城綜合事務所補充，目前沒有傳出人員傷亡。

針對我國前往日本熊本旅遊的情況，雄獅旅遊表示，本公司已與熊本當地各團聯繫，目前全員平安，後續我們將密切關注團體動態。

可樂旅遊則指出，目前於當地共計18團、476位旅客，經確認皆平安無虞，後續將持續掌握當地狀況，並以旅客安全及權益為最高原則滾動式調整。

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