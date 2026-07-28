快訊

熊本規模7.1強震…熊本城外牆崩塌 旅行社揭台灣旅遊團當地情況

日本熊本連2震最大規模7.1 台專家：南海海槽地震「周期已到」

熊本強震「釀多處火災」 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

日本熊本連2震最大規模7.1 台灣專家：南海海槽地震「周期已到」

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
熊本縣八代市的快速道路路面變形斷裂，暫停通行。圖／截自Youtube每日放送
熊本縣八代市的快速道路路面變形斷裂，暫停通行。圖／截自Youtube每日放送

日本熊本今天下午連續兩起地震，規模7.1的地震先發生，各地最大震度達到7級，兩分鐘後，又有一起規模4.5地震，最大震度也有5弱。截至下午4時半，累積餘震已達14起。地震測報中心表示，太平洋海嘯中心並未將台灣列入海嘯威脅範圍，將持續關注情形。

日本當地時間今天下午4時27分，發生一起規模達7.1的強震、震央就位在九州熊本地區，深度僅10公里，屬於極淺層地震，各地最大震度有7級。

兩分鐘後又再發生一起規模4.5的地震，截至下午4時30分，鄰近區域包含7.1主震，已經發生15起地震。最大餘震規模6.1、最大震度達5弱。日本氣象廳已經針對周邊海域發布海嘯警報，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，目前太平洋海嘯中心並未將台灣列入海嘯威脅範圍，將持續關注地震狀況。

台灣大學地質系教授陳文山表示，這次的地震發生在菲律賓海板塊隱沒的南海海槽。根據過去經驗，南海海槽地震最大規模可達8.5以上，且「現在周期已到」。

陳文山說明，日本東邊面臨太平洋是一整條的隱沒帶，以東京灣為分界點，以北是太平洋板塊隱沒帶、以南是南海海槽隱沒帶。311東日本大地震就發生在北邊，但這次熊本強震，發生在南海海槽。根據歷史紀錄，南海海槽的強震週期大約是100多年左右，上一次比較大的作動，是1946年的昭和南海地震，規模達8.1，造成日本中部、近畿、四國與九州嚴重死傷與海嘯災情。

陳文山指出，隱沒帶可能發生的地震深度從數公里到3、400公里皆有可能，最擔心的是熊本7.1強震不是主震，而是前震，例如311時9.1強震前三天才有一個7.1的地震。因此接下來幾天，鄰近區域將要特別留意。

地震測報中心前主任郭鎧紋也表示，熊本、大分及阿蘇火山剛好位在地塹的張裂帶，2016年熊本曾發生2起7.3及7.0強震，餘震一直往阿蘇火山的方向移動，需要密切關注阿蘇火山的狀況。他也建議旅客若接下來幾天有旅行規畫，最好先暫緩。

不過這次地震，隱沒的菲律賓海板塊，和台灣同一塊，會不會受到牽連？陳文山表示，由於熊本位在北方、台灣花蓮位在隱沒帶最南方，「距離太遠了，7.1能量太小」因此預估台灣板塊運動將不受影響。

熊本7.1強震餘震列表。圖／截自日本氣象廳
熊本7.1強震餘震列表。圖／截自日本氣象廳

熊本 強震 熊本地震 日本

延伸閱讀

影／熊本強震規模7.1！震度有7級 日本氣象廳發海嘯警報

熊本規模7.1地震 台積電熊本廠位菊陽町震度5強

熊本規模7.1強震 九州列車停駛、核電廠設備檢查

熊本多處火災 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

相關新聞

與10年前熊本地震「同一斷層帶」 專家：不排除再發生主震

日本氣象廳表示本次震央發生在日奈久斷層，與2016年熊本強震相同。專家表示，這本來就是地震易發地點，且以10年前的狀況可知，同樣地帶可能會發生相同等級的地震。10年前就再度發生另一起主震。

熊本多處火災 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

日本熊本今發生規模7.1強震，根據日媒，熊本市、熊本縣八代市、宇城市等多處發生火災。日本氣象廳在緊急記者會表示，未來2、3天會有最大7級的餘震，民眾務必小心。

影／日本熊本餘震不斷...數人受傷 119報案救人救災電話接不完

日本熊本今（28日）下午發生深度10公里的強烈地震，初估規模7.1，最大震度7級，目前仍是餘震不斷。熊本縣宇城消防本部表示，轄內不斷接到119報案，有數人受傷，也發生火災。

影／熊本7.1地震...台積電正在確認狀況 可能有1公尺高的海嘯

日本氣象廳表示，熊本28日發生規模7.1地震，並警告可能有1公尺高的海嘯。共同社說，台積電正在檢視熊本廠的狀況。

影／熊本強震規模7.1！震度有7級 日本氣象廳發海嘯警報

日本九州地方於當地時間今（28日）下午4時27分發生強烈地震，初估規模7.1，是深度10公里的淺層地震。最大震度發生在熊本縣，震度有7級。日本氣象廳已發布海嘯警報，呼籲民眾遠離九州的有明海與八代海。

日本熊本連2震最大規模7.1 台灣專家：南海海槽地震「周期已到」

日本熊本今天下午連續兩起地震，規模7.1的地震先發生，各地最大震度達到7級，兩分鐘後，又有一起規模4.5地震，最大震度也有5弱。截至下午4時半，累積餘震已達14起。地震測報中心表示，太平洋海嘯中心並未將台灣列入海嘯威脅範圍，將持續關注情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。