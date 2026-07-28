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台灣好行去年虧損補貼2.25億 今年3路線退場擬增「白沙屯媽祖線」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣好行車半數路線搭乘率不到5成，去年虧損補貼2.25億元，今年3路線退場擬增「白沙屯媽祖線」。圖／觀光署提供
台灣好行車半數路線搭乘率不到5成，去年虧損補貼2.25億元，今年3路線退場擬增「白沙屯媽祖線」。圖／觀光署提供

交通部觀光署近年投入約18.7億大力推動台灣好行及台灣觀巴，迄今台灣好行營運路線已有91條，但審計部總決算審核報告指出，台灣好行去年搭乘率僅56.08％，且搭乘率低於5成路線多達50條；台灣觀巴營運情況也慘淡，去年105條路線中，有44條平均每月不到50人搭乘；觀光署表示，去年補助營運虧損補貼約2.25億元，已針對長期營運不佳或管理不善路線訂定退場條件，包含建立評等機制、納入地方市區公車，今年3路線退場並擬增「白沙屯媽祖線」。

為強化自由行旅客的接駁便利性並提升整體旅遊品質，觀光署近年大力推動台灣好行及台灣觀巴，且自2021至2025年已投入18億7184萬元，補助台灣好行營運、票價優惠及品牌行銷。目前台灣好行營運路線已擴增至91條，但整體載客率仍未恢復至疫前水準，部分路線營運情況慘淡。

審計部報告指出，統計近7年台灣好行路線營運概況，2019年台灣好行共有57條路線，搭乘人次479萬2296人，搭乘率59.53％，搭乘率低於5成路線有36條；2020年有60條路線，搭乘人次479萬2296人，搭乘率59.53％，搭乘率低於5成路線有36條。

2021年台灣好行共有61條路線，搭乘人次479萬2296人，搭乘率59.53％，搭乘率低於5成路線有36條；2022年67條路線，搭乘人次479萬2296人，搭乘率59.53％，搭乘率低於5成路線有36條；2023年73條路線，搭乘人數479萬2296人，搭乘率59.53％，搭乘率低於5成路線有36條。

2024年85條路線，搭乘人次479萬2296人，搭乘率59.53％，搭乘率低於5成路線有36條；2025年90條路線，搭乘人次479萬2296人，搭乘率59.53％，搭乘率低於5成路線有36條；2026年，台灣好行路線增至91條。

根據報告，台灣好行近7年搭乘人次逐年增長，營運路線也持續增加，但各年度整體搭乘率均未達6成，且低於疫前2019年的水準，其中西濱快線等9條路線曾連續5年搭乘率未達2成5，甚至瑞龍瀑布線自2023年開行以來，連續3年載客率未達1成。

此外，觀光署自2004年推動台灣觀巴，提供國內外自由行旅客來回重要交通節點及飯店與國內主要觀光遊憩據點的交通運輸服務，並與旅宿業合作提供在地接駁服務，透過遊程優惠措施提升旅客搭乘意願。

疫前2019年搭乘高峰逾13萬人次，營運收入逾2億元，且國外旅客占總搭乘人數的67.61％，但疫後搭乘人數遲未能恢復到疫情情況，去年105條營運路線，月平均搭乘人次未達50人有44條。

對此，觀光署表示，為持續推動台灣好行服務，本署每年編列經費補助路線營運虧損，協助客運業者提供符合旅遊需求的接駁服務。2025年依各路線實際營運成果、班次執行情形核撥營運虧損補貼，補助金額約2.25 億元，並持續配合旅遊市場需求滾動檢討補助經費，以兼顧公共運輸服務及觀光發展效益。

針對退場機制及新增路線規畫，觀光署說明，去年台灣好行共核定92條路線，實際營運91條，服務範圍涵蓋北、中、南、東部及離島地區。其中，「斗六竹山線」、「故宮南院線」及「西濱快線」等3條路線已於今年度自行退場；另配合苗栗縣觀光發展需求，目前刻正籌備新增「白沙屯媽祖線」。

為提升路線營運效益，觀光署表示，已於今年4月16日及4月22日辦理2場路線營運績效檢討與改善會議，針對總搭乘人次及承載率未達規定門檻的路線，將會同相關主管機關辦理營運績效檢討與改善作業，協助推動單位（地方政府、本署國家風景區管理處)及業者，就路線規畫、班次配置及行銷推廣等面向提出改善措施，並持續追蹤改善成效，以提升整體營運績效。

台灣觀巴部分，觀光署表示，目前台灣觀巴計有28家旅行業者提供100條套裝旅遊行程，自今年起新增13條及退出路線19條；至於補助部分，觀光署說，台灣觀巴為業者自負盈虧，本署無營運虧損補貼機制。

白沙屯 台灣好行 觀光署

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