連跑三家藥局撲空…新冠疫情快篩需求增 疾管署：超商、連鎖藥局穩供貨

新冠疫情升溫，民眾快篩需求上升，但許多藥局沒有備貨或缺貨，有想購買快篩試劑的消費者，連跑三家藥局撲空。基層藥師協會理事長沈采穎說，7月初時發現新冠疫情有升溫跡象，因此著手開始備貨快篩試劑，目前該藥局仍有備貨，但確實許多藥局買不到快篩試劑。衛福部疾管署表示，目前從供貨業者了解，主要是以超商7-11、全家，全聯、康是美等超市，以及大樹、丁丁等連鎖藥局為主。

疾管署長羅一鈞說，大型超商、超市及連鎖藥局與生產業者有長期穩定的合約，將會穩定供貨，一般藥局就必須視其有無穩定長期合約而定，若現在疫情期間要臨時叫貨，可能需要等待較久的時間，民眾可以透過疾管署官網的防疫專區，以連結至食藥署家用快篩供應資訊查詢快篩試劑的相關通路。民眾也可撥打1922專線詢問。

羅一鈞指出，目前已請食藥署讓業者與通路媒合，於這波疫情能盡量提供足夠的快篩試劑，而目前對這波疫情的快篩的需求估計約33萬到59萬劑，經食藥署調查，業者庫存量還有63萬劑，足以應付這波疫情需求，如今廠商也持續增產，快篩試劑沒有缺貨的情形。

「如果沒有買到快篩試劑，但若已有新冠症狀時，應盡速就醫。」羅一鈞說，如果沒有先做過快篩，可以直接到診所就醫，醫師會用醫用快篩進行篩檢，若在假日時也可以利用周日及國定假日輕急症中心（UCC）就醫快篩。

民眾反應，就醫確診感染新冠後，但有診所未準備抗病毒藥物，造成民眾無法取得藥物。羅一鈞說，醫療機構可以釋出處方箋，讓民眾可以到藥局領藥，或是自沒有備藥的診所轉診至有被藥物的診所就醫，民眾也可撥打1922專線詢問有備抗病毒藥物的醫療所就醫。