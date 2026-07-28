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彰化縣紅龍果評鑑120組參賽 最大產地二林鎮是最大贏家

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
115年度彰化縣優質紅龍果評鑑競賽，評審仔細看每一顆紅龍果實。記者簡慧珍／攝影
115年度彰化縣優質紅龍果評鑑競賽，評審仔細看每一顆紅龍果實。記者簡慧珍／攝影

全國紅龍國第二大產區在彰化縣，縣政府和二林鎮農會今舉辦115年度彰化縣優質紅龍果評鑑競賽，紅肉組和白肉組各60組參賽，二林鎮果農盧孝維得到紅肉組冠軍，田尾鄉果農王宏瑋拿下白肉組第一名。

彰化縣紅龍果栽培面積約420公頃，僅次於全國最大產區南投縣572公頃。二林鎮栽種約255公暊，不僅是全縣也是全國各鄉鎮市種植面積和產量最多，縣政府攜手二林鎮農會連年舉辦評鑑，限制取得「三章一Q」資格的農民參賽，並禮聘台中區農業改良場等專家學者擔任評審，依據外觀、重量、糖度、風味四大面向項進行綜合評分。

屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系教授高德錚是資深評審，指出今年參賽果品之中的白肉紅龍果受中颱巴威影響，果皮有一點皺，其餘三大項目的表現都很不錯。

二林鎮農會總幹事邱士平說，紅龍果屬於熱帶水果，彰化平原氣溫高於南投縣，紅龍果整體品質較好，因先前風災損害不少水果，部分紅龍果園泡水導致量少價揚，紅龍果無論白肉或紅肉的市價上周最高達到每台斤100元，雖產期到年底但後勢仍看好。

二林鎮家政班婦女發揮手藝，製作紅龍果冰沙、紅龍果牛角、紅龍果奶霜、紅龍果雪花糕、紅龍果玫瑰塔、紅龍果奶酪、紅龍果酥、紅龍果莓果乳酪、紅龍果三明治及紅龍果麵等食品現場展示，呈現多元加工利用的經濟價值。

評鑑產生白肉與紅肉的冠、亞、季軍和優勝各11 人，二林鎮農民從冠軍到優勝總共奪得16個獎項，是最大贏家。冠軍到季軍的得獎名單如下：白肉組冠軍田尾鄉王宏瑋，亞軍二林鎮盧孝維、福興鄉陳啓宗，季軍二林鎮陳玉敏、二林鎮廖益龍、二林鎮廖美雅。紅肉組冠軍二林鎮盧孝維，亞軍二林鎮陳怡亭、二林鎮莊宗憲，季軍二林鎮周弘文、二林鎮廖美雅、二林鎮林建蘭。

彰化縣二林鎮農會家政班製作各式紅龍果食品，為115年度彰化縣優質紅龍果評鑑競賽增色不少。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農會家政班製作各式紅龍果食品，為115年度彰化縣優質紅龍果評鑑競賽增色不少。記者簡慧珍／攝影

紅龍果 彰化縣 南投縣

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