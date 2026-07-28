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最小COVID-19重症 7個月大女嬰加護病房搶救

中央社／ 台北28日電

COVID-19疫情進入流行期，疾管署今天公布1例今年最小重症個案，為7個月大女嬰，年齡已符合接種資格，但尚未接種疫苗，目前個案已退燒意識恢復，仍於加護病房（ICU）觀察治療中。

疾管署防疫醫師林詠青在今天例行疫報說明，上週新增1名特殊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症個案，為自2025年10月至今年齡最小的案例，是來自南部年僅7個月大的女嬰。這名女嬰沒有潛在疾病，但從未接種過疫苗，年齡已符合接種資格，但尚未接種。

林詠青說，這名女嬰於今年7月下旬出現症狀，被家人發現全身發燙送醫，就醫途中出現全身抽搐、眼睛上吊及嘴唇發紫等症狀，抵達急診後檢驗COVID-19病毒陽性，因此收治加護病房治療。個案已退燒，意識狀況恢復，仍持續於加護病房觀察治療中。

另外，林詠青提到1名死亡個案為南部70多歲男性，他說，個案本身有糖尿病等慢性疾病，曾於2025年10月接種1劑COVID-19疫苗，於7月中旬出現發燒症狀，就醫後檢驗結果為COVID-19陽性。

林詠青說，個案一開始僅有發燒症狀，醫師開立抗病毒藥物治療。然而，個案2天後出現意識喪失，隨後發生無呼吸心跳，經急救無效於當天死亡。死因為COVID-19病毒感染併發雙側肺炎及呼吸衰竭。

林詠青提醒，預防COVID-19病毒感染，除了維持手部衛生、咳嗽禮節等一般呼吸道傳染病防護措施外，也呼籲符合資格的民眾把握COVID-19疫苗接種機會，目前莫德納疫苗已擴大提供滿6個月以上民眾接種，符合資格的小朋友可依建議接種。

另外，65歲以上長者及免疫不全患者等重症高風險族群，在接種第1劑後間隔6個月，可接種第2劑追加疫苗，這次死亡個案屬高風險族群，去年10月已接種第1劑，但尚未接種第2劑，林詠青說，重症高風險對象應評估並適時完成疫苗接種，以提升保護力。

疫苗 疾管署 COVID-19

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