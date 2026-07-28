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日本推理文學巨擘東野圭吾大腸癌辭世 醫：排便「4大症狀」恐是中鏢

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
大腸癌早期發現、早期治療，才有機會避免進展成晚期大腸癌。圖／123RF
大腸癌早期發現、早期治療，才有機會避免進展成晚期大腸癌。圖／123RF

日本知名推理小說作家東野圭吾大腸癌辭世，享壽68歲，消息震撼文壇與書迷。林口長庚醫院副教授級主治醫師廖俊凱提醒，大腸癌早期沒有明顯症狀，不少患者是在接受糞便潛血或大腸鏡篩檢時才意外發現病灶，「沒有不舒服，不代表沒有大腸癌」，定期篩檢是降低死亡風險最有效的方法。

廖俊凱指出，大腸癌一直是國人常見癌症之一，且是癌症發生率與死因的前段班，近年更觀察到50歲以下患者有增加趨勢。過去不少人認為大腸癌是高齡疾病，但隨著飲食西化、肥胖、缺乏運動等生活型態改變，年輕族群也不能掉以輕心。

廖俊凱說，大腸癌最令人擔心的是早期通常沒有明顯症狀，等到出現不適時，部分患者可能已進展到較晚期。若反覆出現血便、排便習慣改變、糞便變細、便祕與腹瀉交替、總覺得排便排不乾淨，或持續腹痛、腹脹，以及不明原因的貧血、疲倦、體重減輕等情況，都應盡速就醫檢查。

「很多人看到血便，會以為只是痔瘡而延誤就醫。」廖俊凱提醒，血便是大腸癌的徵兆之一，不明原因持續腹瀉或便秘超過二周、糞便變細如鉛筆或帶有黏液、感覺排便不乾淨，這四大警訊都要小心。

根據國健署112年癌症登記資料，大腸癌新發病例仍高居國人十大癌症第2位。衛福部114年死因統計顯示，結腸、直腸及肛門癌仍是國人癌症死因第3名。政府提供45至74歲民眾，以及40至44歲且父母、子女或兄弟姊妹曾罹患大腸癌的高風險族群，每2年一次免費糞便潛血檢查。

廖俊凱表示，糞便潛血檢查不需禁食、沒有侵入性，只需依照指示採集少量糞便即可完成，是方便且有效的篩檢工具。若糞便潛血檢查呈陽性，也不必過度恐慌，依照醫囑盡快接受大腸鏡檢查，找出真正原因。若發現癌前瘜肉，多數可直接經由大腸鏡切除，大幅降低日後演變成癌症的機會。

廖俊凱強調，大腸癌並非無法預防，只要建立規律運動、均衡飲食、多攝取蔬果及膳食纖維、維持理想體重、避免吸菸及過量飲酒等健康生活習慣，再配合定期接受篩檢，即使沒有任何症狀，也能提高早期發現機會，降低晚期癌症與死亡風險。

肥胖 大腸癌 日本 東野圭吾

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