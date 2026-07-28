颱風「白海豚」升級中颱 最新路徑出爐

颱風白海豚昨天下午生成，發展快速，今天下午增強為中度颱風，預估這兩天再增強為強烈颱風。中央氣象署指出，預估白海豚下周後期接近日本附近，暫時對台灣不會有直接影響，但目前各模式預測仍有分歧，氣象署會持續觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，目前白海豚距離台灣約5500公里，持續朝西移動，颱風結構也在逐漸改善。未來將進入高海溫、低風切的有利環境，強度將快速增強，今天有機會成為中度颱風，最快周四（30日）進一步挑戰強烈颱風。

󠀠路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來72小時白海豚大致先往西、再逐漸轉向西北，中後期路徑變數仍大，目前有朝日本或沖繩附近移動的可能。整體來說，白海豚直接侵襲台灣的機率偏低。