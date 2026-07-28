新冠疫情升溫！疾管署預期高峰期提早報到 羅一鈞：落在8月「這時候」

新冠疫情快速上升，已正式進入流行期，門急診就醫人次連續7周上升。疾管署長羅一鈞說，原先預估暑假學生沒有上課，有助新冠疫情控制，但目前看來疫情比預估提早達到高峰期，預計疫情高峰期落在8月下旬，隨新冠疫情進入流行期，高峰期將提前一周，預估8月16日達最高點，單周就醫高達5.1萬人次，隨後進入高原期一至二周，9月下旬開始下降。

疾管署統計，7月20至26日接種疫苗人數，包括第一劑、第二劑合計為7607人，相較前一周的2655劑，打氣明顯翻了3倍。羅一鈞指出，各縣市衛生局回報新冠疫苗的需求量都有明顯上升。因此，昨天、今天已配送6000劑疫苗給予台北市，全國共配送2.8萬劑，7月30日會再配送8萬劑，預估本周共配送10.8萬劑疫苗。

羅一鈞表示，去年5月中旬至7月的夏季流行期，民眾整體接種38萬劑疫苗，目前庫存仍有43萬多劑，應足以應付目前至9月上旬的流行期。7月30日再配送8萬劑中，台北市占2萬190劑算是蠻多的，可以因應台北市基層診所及民眾的需求。

至於藥物，有民眾反應先前染疫時，醫師多開立莫納皮拉維，但這次好像拿不到。羅一鈞說，主因是食藥署給予莫納皮拉維的緊急授權已在2024年12月31日屆期，最後剩下的500多人份已在7月25日全數屆效，目前全數改用舒冠效（Xocova），目前有1.7萬人份，此為日本藥物，也是新冠治療的有效藥物作為替代藥物。

羅一鈞說，疾管署官網已開設新冠防疫專區，整理新冠疫情相關資訊，包括疫苗、快篩試劑等，另公費口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）尚有16.8萬人份、注射用瑞德西韋庫存15.3萬劑。

羅一鈞提醒，原本預估說暑假因學生沒有上課，有助新冠疫情控制，但目前看來疫情反而比預估提早達到高峰期，且單周就診人次也有稍微上修，因此暑期人潮活動多，仍提醒民眾盡速施打疫苗，有症狀時應快篩、就醫，並多洗手、戴口罩。