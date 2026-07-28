快訊

颱風白海豚升級中颱 最新路徑出爐

中和媳婦命案解剖結果出爐 全身30至40處刀傷、頸部幾近遭砍斷

進入流行期！新冠疫情「暴增117.4%」 上周門急診逾1萬人次

聽新聞
0:00 / 0:00

新冠疫情升溫！疾管署預期高峰期提早報到 羅一鈞：落在8月「這時候」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署長羅一鈞說，原先預估暑假學生沒有上課，有助新冠疫情控制，但目前疫情升溫，預計高峰期將提前一周，預估8月16日這周會到達最高。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署長羅一鈞說，原先預估暑假學生沒有上課，有助新冠疫情控制，但目前疫情升溫，預計高峰期將提前一周，預估8月16日這周會到達最高。記者沈能元／攝影

新冠疫情快速上升，已正式進入流行期，門急診就醫人次連續7周上升。疾管署羅一鈞說，原先預估暑假學生沒有上課，有助新冠疫情控制，但目前看來疫情比預估提早達到高峰期，預計疫情高峰期落在8月下旬，隨新冠疫情進入流行期，高峰期將提前一周，預估8月16日達最高點，單周就醫高達5.1萬人次，隨後進入高原期一至二周，9月下旬開始下降。

疾管署統計，7月20至26日接種疫苗人數，包括第一劑、第二劑合計為7607人，相較前一周的2655劑，打氣明顯翻了3倍。羅一鈞指出，各縣市衛生局回報新冠疫苗的需求量都有明顯上升。因此，昨天、今天已配送6000劑疫苗給予台北市，全國共配送2.8萬劑，7月30日會再配送8萬劑，預估本周共配送10.8萬劑疫苗。

羅一鈞表示，去年5月中旬至7月的夏季流行期，民眾整體接種38萬劑疫苗，目前庫存仍有43萬多劑，應足以應付目前至9月上旬的流行期。7月30日再配送8萬劑中，台北市占2萬190劑算是蠻多的，可以因應台北市基層診所及民眾的需求。

至於藥物，有民眾反應先前染疫時，醫師多開立莫納皮拉維，但這次好像拿不到。羅一鈞說，主因是食藥署給予莫納皮拉維的緊急授權已在2024年12月31日屆期，最後剩下的500多人份已在7月25日全數屆效，目前全數改用舒冠效（Xocova），目前有1.7萬人份，此為日本藥物，也是新冠治療的有效藥物作為替代藥物。

羅一鈞說，疾管署官網已開設新冠防疫專區，整理新冠疫情相關資訊，包括疫苗、快篩試劑等，另公費口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）尚有16.8萬人份、注射用瑞德西韋庫存15.3萬劑。

羅一鈞提醒，原本預估說暑假因學生沒有上課，有助新冠疫情控制，但目前看來疫情反而比預估提早達到高峰期，且單周就診人次也有稍微上修，因此暑期人潮活動多，仍提醒民眾盡速施打疫苗，有症狀時應快篩、就醫，並多洗手、戴口罩。

衛福部疾管署長羅一鈞說，疾管署官網已開設新冠防疫專區，已整理新冠疫情相關資訊，包括疫苗、快篩試劑等，方便民眾查詢。圖／疾管署提供
衛福部疾管署長羅一鈞說，疾管署官網已開設新冠防疫專區，已整理新冠疫情相關資訊，包括疫苗、快篩試劑等，方便民眾查詢。圖／疾管署提供

疫情 疾管署 羅一鈞 新冠疫苗

延伸閱讀

COVID-19就診人數上升 8月初達高峰、疫苗接種旺

全球三颱並存 賈新興：白海豚之後還有鯨魚颱風8月初恐生成

宣明智腦傷術後恢復超乎預期！兒曝本周脫離呼吸器「可以開始罵人了」

新冠病毒「又來了」？林氏璧怒斥新聞誇張引恐慌 揭病毒未來走向

相關新聞

新冠疫情升溫！疾管署預期高峰期提早報到 羅一鈞：落在8月「這時候」

新冠疫情快速上升，已正式進入流行期，門急診就醫人次連續7周上升。疾管署長羅一鈞說，原先預估暑假學生沒有上課，有助新冠疫情控制，但目前看來疫情比預估提早達到高峰期，預計疫情高峰期落在8月下旬，隨新冠疫情進入流行期，高峰期將提前一周，預估8月16日達最高點，單周就醫高達5.1萬人次，隨後進入高原期一至二周，9月下旬開始下降。

11人輪流扛10公斤重三太子神偶 28天走完逾千公里徒步環島

第14屆九天盃太子極限環台賽今天完賽　二隊共11名選手輪流扛10公斤重三太子神偶，共同走完1035公里，締造歷屆最速完站紀錄；全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟環台賽徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。

新冠疫情「暴增117.4%」 全台上周門急診逾1萬人次

新冠疫情快速上升，並連續7周病例增加，正式進入流行期。衛福部疾管署統計，上周門急診就診計1萬605人次，較前一周4879人次，上升117.4%；上周新增42例本土重症病例、2例本土死亡病例。疾管署表示，考量國內新冠疫情升溫，已將公費新冠疫苗擴大種措施延長至今年9月28日。

天心病態母愛細思極恐！背女兒鄭煒齡閃到腰 最終畫面剪剩5秒

改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》7月28日將在Netflix台灣獨家上線，今（24）日舉辦媒體見面會，主演陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、許曦文、劉修甫、宋柏緯、天心、孫沁岳齊聚一堂，暢聊幕前幕後趣事。天心印象深刻戲中一肩揹起鄭煒齡走超長一段路，不慎閃到腰，最後畫面卻剪到剩5秒；許曦文則獻出螢幕處女秀，慘遭霸凌被推倒在地，怒氣爆表全靠導演傳授一招小技巧入戲。

颱風白海豚升級中颱 最新路徑出爐

颱風白海豚昨天下午生成，發展快速，今天下午增強為中度颱風，預估這兩天再增強為強烈颱風。中央氣象署指出，預估白海豚下周後期接近日本附近，暫時對台灣不會有直接影響，但目前各模式預測仍有分歧，氣象署會持續觀察。

衣服褪色難逆轉！達人傳授護色4關鍵細節 不是每件都能曬太陽

日常穿著與洗滌衣物時，許多民眾經常面臨衣服洗幾次就甩色、褪色的生活困擾。家事達人陳映如近期在臉書針對廣大網友詢問「衣服甩色、褪色了，還有辦法恢復嗎」進行解答。陳映如坦言，衣物若已明顯褪色，代表布料中的染料已經流失，大多數情況下是無法恢復原本顏色的。因此與其事後補救，不如平時清洗與晾曬時多注意細節，才能有效延長衣物壽命與色澤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。