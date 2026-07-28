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快逃！3種有毒閨密千萬別深交 專家點名「這一型」最會情勒

聯合新聞網／ 綜合報導
專家點名3種有毒閨密千萬別深交，「自戀型朋友」最會情勒。示意圖／Ingimage
專家點名3種有毒閨密千萬別深交，「自戀型朋友」最會情勒。示意圖／Ingimage

不少女性都希望擁有能分享喜怒哀樂的閨密、好姊妹，但有些友誼看似親近，卻可能悄悄消耗自己的情緒與自信。若每次與某位朋友見面前都感到焦慮、壓力，甚至相處後總是身心俱疲，恐怕不是自己想太多。英國心理治療師指出，這很可能已是「有毒友誼」的警訊，並整理出3種常見的有毒朋友類型，提醒民眾及早辨識、適時劃清界線。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國田納西州心理健康協會（Mental Health Association）統計，高達84%的女性曾有過有毒友誼的經驗；另有研究發現，生活中若長期存在難相處的人，可能還會加速老化。不過，英國人際關係教練凱特（Kate Mansfield）表示，即使一段友誼已讓人精疲力盡，多數人仍不容易主動結束關係，因此學會辨識警訊格外重要。

專家首先點名的是「自戀型朋友」，也是最容易透過情緒操控、讓人有遭情緒勒索感受的一類人。這類人往往希望身邊的人圍繞著自己，聊天內容總會回到自己身上，也通常只有在需要情緒支持、建議或協助時才會主動聯絡。倫敦心理治療師柔伊．克魯斯（Zoe Clews）表示，真正關心朋友的人，會對對方的生活與感受抱持好奇心；若對方始終只關注自己的需求，可能只是把你視為可利用的資源，而非真正的朋友。

她也建議觀察彼此互動模式，例如總是由誰主動傳訊、安排聚會、記住生日或重要節日。若長時間都是自己單方面維繫關係，而對方只是被動回應，代表這段友誼可能早已失衡。若對方一旦遭拒絕或被設下界線，就以冷落、報復或各種方式施加壓力，更要提高警覺。對此，凱特建議採取「灰岩法」（Grey Rock Method），以平淡、簡短、不帶情緒的方式回應，避免提供對方渴望的關注與情緒反應。

第二種則是「競爭型朋友」。凱特指出，這類人通常源自缺乏自我價值感，因此難以真心替朋友的成功高興。當你分享升遷、新戀情或其他好消息時，對方可能刻意淡化你的成就、迅速把話題轉回自己，甚至以玩笑方式否定你的努力。有些人還可能逐漸融入你的朋友圈、模仿穿著風格，甚至試圖接近你的伴侶。

柔伊提醒，也可留意對方在人前與私下是否判若兩人，例如私下相處十分熱情，但在團體場合卻經常打斷你、忽視你或刻意貶低你。她認為，真正健康的友誼應具備一致性，而不是隨著旁人出現就改變態度。面對競爭型朋友，凱特建議減少分享自己的成就、目標與私事，適度保持距離，讓彼此退回普通朋友關係。

第三類則是「隱性施虐者」。這類朋友常把羞辱包裝成玩笑或諷刺，若對方表達不舒服，便反過來指責「太敏感」。柔伊表示，如果對方的幽默總是建立在你的難堪之上，相處後又經常感到自我懷疑、情緒受傷，就應提高警覺。

她也指出，身體反應往往比理智更誠實。如果每次見這位朋友前，總出現胃部緊繃、肩膀僵硬、喉嚨發緊等反應，可能代表身體已將這段關係視為壓力來源。凱特建議，當對方再次以「玩笑」貶低自己時，可冷靜反問「你這句話是什麼意思？」要求對方解釋，往往能讓對方失去掩飾，也有助於遏止這類被動攻擊行為。

友誼 情緒 情緒勒索 閨密

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