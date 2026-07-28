屏東冬季玫瑰遇上金門高粱 米其林餐廳推「南國玫瑰高粱酒」再掀熱議

喝過用玫瑰花製作的金門高粱酒嗎？台中市知名的法式料理餐廳「中山招待所」最近就和味丹企業以及金門酒廠合作，利用產自屏東九如的冬季玫瑰花與金門高粱酒結合，推出「訪玫 南國玫瑰金門高粱酒」今天首在中山招待所亮相。

中山招待所2020年起連續4年獲米其林餐廳推薦，3年前曾以南投信義鄉的百年老桂花樹的桂花與金門酒廠合作，聯名推出「桂花高粱酒」在酒品市場引 討論，今天推出的南國玫瑰金門高粱酒則改以玫瑰入酒，創造出另一番的特色。

中山招待所負責人戴勝堂說，10多年前曾任屏東縣長的農委會主委的曹啟鴻邀他參觀屏東九如的一處玫瑰花農場，並希望能以玫瑰花入菜，運用在法式料理中。他到農場一看，才知農場面積達25公頃，且只種植一種可以食用的玫瑰花，而且這種玫瑰花如今已成為世界知名品牌的香水原料。

他當時曾以玫瑰花搭配牛排和法餐使用，獲得絕佳的效果，心中就在想還有沒有進一步的利用方式。正因為3年前有了百年桂花高粱酒成功的經驗，他因此特別與金門酒廠提出這個概念，同時獲得味丹企業的支持，在3方歷經3年的共同努力下，終於讓這瓶獨特的酒問世。

金門酒廠首席品酒師、酒體設計中心課長呂宜儒說，為了留下玫瑰的獨特蜜香，他們堅持採集冬季的有機玫瑰，且採收後的玫瑰花瓣必須即時全程冷藏空運至金門，並在一周內完成萃取與釀製。後續並由研發團隊歷經無數次盲測品飲與極致嚴苛的200次酒度測試，終於在38度至58度之間找到43度黃金平衡點，能同時讓酒襯托出玫瑰花香，又不至於讓玫瑰花搶走了酒香。每一瓶酒都凝聚了3朵手掌大小般的現摘玫瑰花瓣精華，才製成這瓶滴滴皆是歲月與匠心的結晶。

金門酒廠董事長吳昆璋說，3年前的桂花高粱酒5千瓶產量一上市即完售，擁有極佳的口碑，而金門酒廠在製酒上也有極佳的聲譽，這支酒是完全在金門酒廠生產，值得民眾信任。

戴勝堂說，中山招待所雖是法式料理餐廳，但所有食材都是在地食材，飲用南國玫瑰金門高粱酒符合「地酒」精神，而且這支酒經過多次與不同餐食搭配都展現出絕佳的效果，很適合在即將到來的父親節與父親溫情共飲，或是在七夕情人節與摯愛共度微醺時光。即日起在中山招待所開放限量預訂。

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金門酒廠董事長吳昆璋說，「訪玫 南國玫瑰金門高粱酒」完全在金門酒廠生產，值得民眾信任。記者黃寅／攝影