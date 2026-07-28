11人輪流扛10公斤重三太子神偶 28天走完逾千公里徒步環島

第14屆九天盃太子極限環台賽今天完賽 二隊共11名選手輪流扛10公斤重三太子神偶，共同走完1035公里，締造歷屆最速完站紀錄；全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟環台賽徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。

今年二隊選手均由各地個人報名混搭組成，出發前已有部分選手因故退賽，最終兩隊各以6人出發，共12名選手踏上環島征途。第二隊一名選手在開賽第4天因不堪體力負荷退出，其餘選手皆咬緊牙關撐到最後，28天走下來，腳底磨破，皮膚曬傷也曬黑。

選手說，今年的天氣很熱，從台中南下往東部，再北上回台中，幾乎全程晴空萬里，甚至一度因颱風警報風險而取消一天的賽程，卻無風無雨，二隊選手仍走出佳績，幾乎每一站都較歷屆平均提早一到二小時抵達終點。

團長許振榮表示，過去各賽段平均進終點的時間多半落在晚上9點到10點，今年卻常提早一小時以上回來，等於是站站破紀錄，說明選手的默契、體能、時間分配都掌握得宜。

今年選手陣容年齡跨度之大，是歷屆之最。陳聖杰今年6度參賽、6度奪金，他說當年許團長在頒獎台上的那句話改變了他的人生方向「你有沒有膽走10年、走台灣一萬公里？」這句話種在心裡，他從此年年報名，年年走完。

61歲的趙定樺締造九天盃全程組最高年齡的參賽紀錄，他說只要敢想敢做，身體沒問題，就一定做得到。來自日本、定居台灣多年的54歲福田浩希，第一天就想回家，第3天腳底就起了拳頭大的水泡，他仍堅持走完全程。

高雄中學儀隊3名學生也再度交出漂亮成績，延續雄中連年參賽的傳統，最終一金二銀，「微笑南台灣、為公益而走」的公益勸募精神也在環島路上廣獲迴響。高雄中學校長莊福泰表示，樂見學生透過九天盃創造屬於自己的熱血生命故事，學習公益回饋與感恩的態度，走出一段課本教不到的生命蛻變。

2026第14屆九天盃太子極限環台賽，全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟長達1035公里的徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。圖／九天辦公室提供

2026第14屆九天盃太子極限環台賽，全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟長達1035公里的徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。圖／九天辦公室提供