快訊

颱風白海豚升級中颱 最新路徑出爐

中和媳婦命案解剖結果出爐 全身30至40處刀傷、頸部幾近遭砍斷

進入流行期！新冠疫情「暴增117.4%」 上周門急診逾1萬人次

聽新聞
0:00 / 0:00

11人輪流扛10公斤重三太子神偶 28天走完逾千公里徒步環島

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2026第14屆九天盃太子極限環台賽，全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟長達1035公里的徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。圖／九天辦公室提供
2026第14屆九天盃太子極限環台賽，全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟長達1035公里的徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。圖／九天辦公室提供

第14屆九天盃太子極限環台賽今天完賽　二隊共11名選手輪流扛10公斤重三太子神偶，共同走完1035公里，締造歷屆最速完站紀錄；全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟環台賽徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。

今年二隊選手均由各地個人報名混搭組成，出發前已有部分選手因故退賽，最終兩隊各以6人出發，共12名選手踏上環島征途。第二隊一名選手在開賽第4天因不堪體力負荷退出，其餘選手皆咬緊牙關撐到最後，28天走下來，腳底磨破，皮膚曬傷也曬黑。

選手說，今年的天氣很熱，從台中南下往東部，再北上回台中，幾乎全程晴空萬里，甚至一度因颱風警報風險而取消一天的賽程，卻無風無雨，二隊選手仍走出佳績，幾乎每一站都較歷屆平均提早一到二小時抵達終點。

團長許振榮表示，過去各賽段平均進終點的時間多半落在晚上9點到10點，今年卻常提早一小時以上回來，等於是站站破紀錄，說明選手的默契、體能、時間分配都掌握得宜。

今年選手陣容年齡跨度之大，是歷屆之最。陳聖杰今年6度參賽、6度奪金，他說當年許團長在頒獎台上的那句話改變了他的人生方向「你有沒有膽走10年、走台灣一萬公里？」這句話種在心裡，他從此年年報名，年年走完。

61歲的趙定樺締造九天盃全程組最高年齡的參賽紀錄，他說只要敢想敢做，身體沒問題，就一定做得到。來自日本、定居台灣多年的54歲福田浩希，第一天就想回家，第3天腳底就起了拳頭大的水泡，他仍堅持走完全程。

高雄中學儀隊3名學生也再度交出漂亮成績，延續雄中連年參賽的傳統，最終一金二銀，「微笑南台灣、為公益而走」的公益勸募精神也在環島路上廣獲迴響。高雄中學校長莊福泰表示，樂見學生透過九天盃創造屬於自己的熱血生命故事，學習公益回饋與感恩的態度，走出一段課本教不到的生命蛻變。

2026第14屆九天盃太子極限環台賽，全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟長達1035公里的徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。圖／九天辦公室提供
2026第14屆九天盃太子極限環台賽，全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟長達1035公里的徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。圖／九天辦公室提供

2026第14屆九天盃太子極限環台賽，全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟長達1035公里的徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。圖／九天辦公室提供
2026第14屆九天盃太子極限環台賽，全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟長達1035公里的徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。圖／九天辦公室提供

2026第14屆九天盃太子極限環台賽，全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟長達1035公里的徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。圖／九天辦公室提供
2026第14屆九天盃太子極限環台賽，全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟長達1035公里的徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。圖／九天辦公室提供

台中

延伸閱讀

廈門海況惡化金廈泳渡賽制急改 選手只游半程、獎金照舊

林義傑、郭彥均領軍出征2026納米比亞極限馬拉松 攜手迎向衛冕之路

東海大學EMBA26人逆風迎戰 48小時完成1055公里環台壯舉

父罹癌、母扛3份工養家 彰化木工少年三度挑戰全國賽拚國手夢

相關新聞

新冠疫情升溫！疾管署預期高峰期提早報到 羅一鈞：落在8月「這時候」

新冠疫情快速上升，已正式進入流行期，門急診就醫人次連續7周上升。疾管署長羅一鈞說，原先預估暑假學生沒有上課，有助新冠疫情控制，但目前看來疫情比預估提早達到高峰期，預計疫情高峰期落在8月下旬，隨新冠疫情進入流行期，高峰期將提前一周，預估8月16日達最高點，單周就醫高達5.1萬人次，隨後進入高原期一至二周，9月下旬開始下降。

11人輪流扛10公斤重三太子神偶 28天走完逾千公里徒步環島

第14屆九天盃太子極限環台賽今天完賽　二隊共11名選手輪流扛10公斤重三太子神偶，共同走完1035公里，締造歷屆最速完站紀錄；全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟環台賽徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。

新冠疫情「暴增117.4%」 全台上周門急診逾1萬人次

新冠疫情快速上升，並連續7周病例增加，正式進入流行期。衛福部疾管署統計，上周門急診就診計1萬605人次，較前一周4879人次，上升117.4%；上周新增42例本土重症病例、2例本土死亡病例。疾管署表示，考量國內新冠疫情升溫，已將公費新冠疫苗擴大種措施延長至今年9月28日。

颱風白海豚升級中颱 最新路徑出爐

颱風白海豚昨天下午生成，發展快速，今天下午增強為中度颱風，預估這兩天再增強為強烈颱風。中央氣象署指出，預估白海豚下周後期接近日本附近，暫時對台灣不會有直接影響，但目前各模式預測仍有分歧，氣象署會持續觀察。

衣服褪色難逆轉！達人傳授護色4關鍵細節 不是每件都能曬太陽

日常穿著與洗滌衣物時，許多民眾經常面臨衣服洗幾次就甩色、褪色的生活困擾。家事達人陳映如近期在臉書針對廣大網友詢問「衣服甩色、褪色了，還有辦法恢復嗎」進行解答。陳映如坦言，衣物若已明顯褪色，代表布料中的染料已經流失，大多數情況下是無法恢復原本顏色的。因此與其事後補救，不如平時清洗與晾曬時多注意細節，才能有效延長衣物壽命與色澤。

COVID-19就診人數上升 8月初達高峰、疫苗接種旺

COVID-19疫情進入流行期，根據最新統計，上週門急診就診翻倍破萬，疾管署長羅一鈞表示，疫情高峰修正提前至8月初開始，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。