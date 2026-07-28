COVID-19就診人數上升 8月初達高峰、疫苗接種旺

COVID-19疫情進入流行期，根據最新統計，上週門急診就診翻倍破萬，疾管署長羅一鈞表示，疫情高峰修正提前至8月初開始，至9月才會下降，隨疫情上升，疫苗接種旺，施打數翻3倍。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升，7月19日至7月25日門急診就診計1萬605人次，較7月12日至7月18日上升117.4%；7月21日至7月27日新增42例本土重症病例及2例本土死亡病例。

疾管署副主任李佳琳今天下午在例行疫報說明，去年10月起累計203例COVID-19併發重症本土病例，其中25例死亡，重症病例以65歲以上長者，占73.4%；及具慢性病史者，占83.7%，兩者為多，90.6%未接種本季疫苗。

李佳琳說，近4週本土病例變異株以NB.1.8.1為主。臨床表現多以上呼吸道症狀為主，包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等。全球陽性率近期上升，除東南亞及非洲，各區呈上升趨勢；鄰近國家地區中國、香港、日本及美國疫情上升。

據疾管署統計，截至今年7月26日，本季COVID-19疫苗接種累計約174.2萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑21.01%、第2劑0.56%。資料顯示，國內重症病例仍以65歲以上長者及具慢性病史者為多，且9成以上都未接種本季COVID-19疫苗。

羅一鈞表示，隨疫情升溫，民眾接種疫苗意願提升，上週接種量達7607劑，高於過去單週僅約2500劑。原先預估疫情將於8月中下旬進入高峰期，但依目前疫情發展與接種情況研判，流行高峰可能提前，預計8月初開始進入高原期，單週就診最高5.1萬人次，預計9月疫情才會下降。

羅一鈞說，國內COVID-19疫苗庫存充足，尚有43.7萬劑，包含Moderna疫苗約43.5萬劑及Novavax疫苗約0.2萬劑，其中Novavax疫苗效期至今年7月31日，呼籲尚未接種本季疫苗者踴躍接種。

羅一鈞提醒，65歲以上長者、55歲以上原住民及免疫不全者等3類高風險對象如已接種1劑且間隔6個月（180天），呼籲儘速接種第2劑，再提升保護力，有效降低COVID-19重症或死亡發生風險，提醒民眾做好勤洗手、戴口罩、打疫苗等自我防護。

因應近期COVID-19疫情升溫，疾管署已全面檢視盤整國內醫藥物資量能，公費口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）尚有16.8萬人份、舒冠效（Xocova）1.7萬人份，注射用瑞德西韋亦有庫存15.3萬劑。