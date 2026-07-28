重大工程陸續完工！ 北捷信義線東延段、桃捷綠線北段將通車

國發會28日指出，為落實「均衡台灣」國家發展願景，政府以六大區域產業及生活圈為藍圖，依據各地區特色與產業發展需求，推動交通、水資源、科技及醫療等重大公共建設，下半年多項重要建設接續到位，包含台北捷運信義線東延段、桃園捷運綠線北段七站，將陸續通車。

國發會盤點北部區域已完工建設：桃園機場第三航廈於今年4月完成主體屋頂封頂及玻璃帷幕工程，順利邁入室內裝修與機電工程階段；配合桃機擴建與第三跑道工程，台15線及台4線改線工程於5月全線通車，以強化國門交通路網。淡江大橋於5月通車，提升北海岸地區聯外運輸效率。捷運三鶯線於6月底通車，串接北北基桃生活圈，帶動人口與產業跨區流動。

至於中部地區，國發會說明，包含台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程於2月完工，緩解大里、十九甲區及大里工業區周邊車流；貫穿全台供水管網「珍珠串計畫」的中部重要節點——大安大甲溪聯通管，已完成試通水，區域水源調度能力顯著提升；國軍台中總醫院新建醫療大樓及台中榮民總醫院光子治療中心於今年初相繼啟用。

在南部地區，國發會提及，沙崙綠能科學城AI創新應用大樓於3月啟用，提供AI創新研發基地；高屏荖濃溪伏流水工程於今年5月進入試水階段，可於枯旱期間提供每日10萬噸穩定備援水源。

在東部與離島地區方面，國發會指出，金門水頭港區客運中心及台東富岡港交通船碼頭皆已試營運，預計今年8、9月將陸續啟用，此外，台62延伸宜蘭頭城、國5銜接蘇花改、蘇花安及花東鐵公路改善等各項公共建設亦持續推進。

展望下半年，國發會表示，北部有台北捷運信義線東延段、桃園捷運綠線北段7站將陸續通車，持續提升首都圈公共運輸服務；中部則是中科二林園區第一期標準廠房將啟用，台76線台19線以西路段改線工程亦將完成；南部地區部分，國道1號台南路段增設北外環交流道預計於今年底前通車；台南市區鐵路地下化第一階段亦預計於今年底通車。

國發會強調，重大公共建設的價值在於不同領域建設相互支撐，共同形塑兼具競爭力與韌性的國土發展格局。未來將持續以「均衡台灣」及六大區域產業與生活圈為主軸，完善公共投資布局，並透過跨部會協調及管考機制，督促各項建設如期如質推動，展現公共投資均衡發展的成果。