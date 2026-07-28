快訊

颱風白海豚升級中颱 最新路徑出爐

中和媳婦命案解剖結果出爐 全身30至40處刀傷、頸部幾近遭砍斷

進入流行期！新冠疫情「暴增117.4%」 上周門急診逾1萬人次

聽新聞
0:00 / 0:00

重大工程陸續完工！ 北捷信義線東延段、桃捷綠線北段將通車

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國發會28日指出，為落實「均衡台灣」國家發展願景，政府以六大區域產業及生活圈為藍圖，依據各地區特色與產業發展需求，推動交通、水資源、科技及醫療等重大公共建設，下半年多項重要建設接續到位，包含台北捷運信義線東延段、桃園捷運綠線北段七站，將陸續通車。

國發會盤點北部區域已完工建設：桃園機場第三航廈於今年4月完成主體屋頂封頂及玻璃帷幕工程，順利邁入室內裝修與機電工程階段；配合桃機擴建與第三跑道工程，台15線及台4線改線工程於5月全線通車，以強化國門交通路網。淡江大橋於5月通車，提升北海岸地區聯外運輸效率。捷運三鶯線於6月底通車，串接北北基桃生活圈，帶動人口與產業跨區流動。

至於中部地區，國發會說明，包含台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程於2月完工，緩解大里、十九甲區及大里工業區周邊車流；貫穿全台供水管網「珍珠串計畫」的中部重要節點——大安大甲溪聯通管，已完成試通水，區域水源調度能力顯著提升；國軍台中總醫院新建醫療大樓及台中榮民總醫院光子治療中心於今年初相繼啟用。

在南部地區，國發會提及，沙崙綠能科學城AI創新應用大樓於3月啟用，提供AI創新研發基地；高屏荖濃溪伏流水工程於今年5月進入試水階段，可於枯旱期間提供每日10萬噸穩定備援水源。

在東部與離島地區方面，國發會指出，金門水頭港區客運中心及台東富岡港交通船碼頭皆已試營運，預計今年8、9月將陸續啟用，此外，台62延伸宜蘭頭城、國5銜接蘇花改、蘇花安及花東鐵公路改善等各項公共建設亦持續推進。

展望下半年，國發會表示，北部有台北捷運信義線東延段、桃園捷運綠線北段7站將陸續通車，持續提升首都圈公共運輸服務；中部則是中科二林園區第一期標準廠房將啟用，台76線台19線以西路段改線工程亦將完成；南部地區部分，國道1號台南路段增設北外環交流道預計於今年底前通車；台南市區鐵路地下化第一階段亦預計於今年底通車。

國發會強調，重大公共建設的價值在於不同領域建設相互支撐，共同形塑兼具競爭力與韌性的國土發展格局。未來將持續以「均衡台灣」及六大區域產業與生活圈為主軸，完善公共投資布局，並透過跨部會協調及管考機制，督促各項建設如期如質推動，展現公共投資均衡發展的成果。

國發會 桃園

延伸閱讀

拚年底通車 桃捷綠線無人自駕 測試流暢

國4后豐交流道增設匝道可減15分鐘車程 可行性評估促完成

桃捷綠線北段動態測試 張善政：年底通車目標不變

新北105市道改善蜿蜒路段今動土 侯友宜：可提升交通安全帶動產業發展

相關新聞

新冠疫情升溫！疾管署預期高峰期提早報到 羅一鈞：落在8月「這時候」

新冠疫情快速上升，已正式進入流行期，門急診就醫人次連續7周上升。疾管署長羅一鈞說，原先預估暑假學生沒有上課，有助新冠疫情控制，但目前看來疫情比預估提早達到高峰期，預計疫情高峰期落在8月下旬，隨新冠疫情進入流行期，高峰期將提前一周，預估8月16日達最高點，單周就醫高達5.1萬人次，隨後進入高原期一至二周，9月下旬開始下降。

11人輪流扛10公斤重三太子神偶 28天走完逾千公里徒步環島

第14屆九天盃太子極限環台賽今天完賽　二隊共11名選手輪流扛10公斤重三太子神偶，共同走完1035公里，締造歷屆最速完站紀錄；全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟環台賽徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。

新冠疫情「暴增117.4%」 全台上周門急診逾1萬人次

新冠疫情快速上升，並連續7周病例增加，正式進入流行期。衛福部疾管署統計，上周門急診就診計1萬605人次，較前一周4879人次，上升117.4%；上周新增42例本土重症病例、2例本土死亡病例。疾管署表示，考量國內新冠疫情升溫，已將公費新冠疫苗擴大種措施延長至今年9月28日。

衣服褪色難逆轉！達人傳授護色4關鍵細節 不是每件都能曬太陽

日常穿著與洗滌衣物時，許多民眾經常面臨衣服洗幾次就甩色、褪色的生活困擾。家事達人陳映如近期在臉書針對廣大網友詢問「衣服甩色、褪色了，還有辦法恢復嗎」進行解答。陳映如坦言，衣物若已明顯褪色，代表布料中的染料已經流失，大多數情況下是無法恢復原本顏色的。因此與其事後補救，不如平時清洗與晾曬時多注意細節，才能有效延長衣物壽命與色澤。

COVID-19就診人數上升 8月初達高峰、疫苗接種旺

COVID-19疫情進入流行期，根據最新統計，上週門急診就診翻倍破萬，疾管署長羅一鈞表示，疫情高峰修正提前至8月初開始，...

聯新國際醫療參與「健康台灣」 打造全人全生命周期智慧照護生態系

聯新國際醫院參加衛福部健康台灣深耕計畫，推動聯新智慧健康照護生態系，在腦心腎全人全程防治、智慧健康管理與在宅醫療、全齡智慧運動醫學專科醫院三項專案有成，日前與國家衛生研究院辦理成果觀摩，展現跨域整合與社區深耕的實績，打造「全人、全程、全生命週期」的健康台灣願景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。