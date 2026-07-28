聯新國際醫療參與「健康台灣」 打造全人全生命周期智慧照護生態系

聯新國際醫院參加衛福部健康台灣深耕計畫，推動聯新智慧健康照護生態系，在腦心腎全人全程防治、智慧健康管理與在宅醫療、全齡智慧運動醫學專科醫院三項專案有成，日前與國家衛生研究院辦理成果觀摩，展現跨域整合與社區深耕的實績，打造「全人、全程、全生命週期」的健康台灣願景。

三項計畫在在急重症照護上，聯新國際醫院「神醫艦隊」專案建立腦中風、心血管疾病及腎臟病跨院區聯防救治網絡，透過智慧轉診平台讓轉診確認平均僅需2分鐘，腦中風病人的DTP（門到穿刺）時間縮短23分鐘，優化DIDO（轉診時效）為病患搶回63分鐘黃金時間，專任腦中風個案管理師全數取得ANLS高級神經救命術證照，取栓醫師進階接受血管內神經介入治療訓練，強化蜘蛛膜下腔出血及腦動脈瘤等高難度病況的處置量能。

針對PCI（經皮冠狀動脈介入治療術）後急重症病人，建置「ICU All in One」整合照護系統，落實「院到宅」連續風險管理，透過驅動心、腎、糖等跨科別共病追蹤矩陣，導入紅橙黃綠燈智慧分流，使ICU死亡率下降24%，平均住院天數由6.7天降至4.5 天，每位病人節省約3成健保資源，成功打造無牆醫院的連續性照護。

在社區照護方面，南桃園社區醫療群串連59家診所與66人組成在宅醫療團隊，提供急症與長照到府服務，推動數位轉型將轉診作業由1天縮短至3分鐘，醫院下轉率達81.6%，並透過LINE@互動平台與數據中心，累積會員互動突破5萬人次，實踐全人守護並落實「大家醫888」政策目標。

聯新國際醫院 「慢病智航艦隊」翻轉被動治療為「主動導航」，透過自動化攔截與四色燈號管理高風險個案，尿液微量白蛋白檢查率達91.6%，結合一站式門診與Line@閉環管理，糖尿病照護方案加入率達90.27%，領先全國均值，精準防堵慢性病惡化。

第三項為聯新國際醫院以桃新分院為基地，打造全台首座全齡智慧運動醫學專科智慧醫院，將專業運動醫學照護從國手延伸至民眾日常，計畫導入「運動即醫學」概念與數位 App，打造從底座到生活場域的全齡運動醫學智慧生態系。

院方指出，在背後支撐這三項計畫串接運作的重要推手，正是聯新國際醫療集團建構的「負責任AI中心」，扮演跨計畫智慧中台角色，負責人工智慧資料整合、模型驗證、風險控管與臨床落地，協助團隊建立智慧決策與數位照護機制，讓AI真正融入臨床照護，成為推動智慧醫療落地的重要核心引擎。

健康台灣深耕計畫專案辦公室執行長洪文俊於會中指出，計畫鼓勵醫療院所由下而上解決區域醫療痛點，第二階段將透過經費統塊編列與全資訊審查，加速成果落地擴散。聯新國際醫院謝國洲執行院長則強調，深耕計畫的核心，在於急重症必須「救得快、救得好」，結合高風險追蹤與慢病智慧管理，建立以民眾為中心的連續照護網。

參加成果觀摩來賓前往智慧病房跨院交流。圖／聯新國際醫院提供

出席成果發表者（左起）深耕計畫專案辦公室陳冠毓副執行長、吳清平名譽院長、蔡淳娟副院長、深耕計畫專案辦公室洪文俊執行長、謝國洲執行院長、南桃園社區醫療群林浩健總召、蔡義昌策略長、員榮醫院徐偉光副院長。圖／聯新國際醫院提供