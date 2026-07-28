快訊

颱風白海豚升級中颱 最新路徑出爐

中和媳婦命案解剖結果出爐 全身30至40處刀傷、頸部幾近遭砍斷

進入流行期！新冠疫情「暴增117.4%」 上周門急診逾1萬人次

聽新聞
0:00 / 0:00

聯新國際醫療參與「健康台灣」 打造全人全生命周期智慧照護生態系

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
聯新智慧健康照護生態系觀摩交流會促進跨院交流與經驗共享。圖／聯新國際醫院提供
聯新智慧健康照護生態系觀摩交流會促進跨院交流與經驗共享。圖／聯新國際醫院提供

聯新國際醫院參加衛福部健康台灣深耕計畫，推動聯新智慧健康照護生態系，在腦心腎全人全程防治、智慧健康管理與在宅醫療、全齡智慧運動醫學專科醫院三項專案有成，日前與國家衛生研究院辦理成果觀摩，展現跨域整合與社區深耕的實績，打造「全人、全程、全生命週期」的健康台灣願景。

三項計畫在在急重症照護上，聯新國際醫院「神醫艦隊」專案建立腦中風、心血管疾病及腎臟病跨院區聯防救治網絡，透過智慧轉診平台讓轉診確認平均僅需2分鐘，腦中風病人的DTP（門到穿刺）時間縮短23分鐘，優化DIDO（轉診時效）為病患搶回63分鐘黃金時間，專任腦中風個案管理師全數取得ANLS高級神經救命術證照，取栓醫師進階接受血管內神經介入治療訓練，強化蜘蛛膜下腔出血及腦動脈瘤等高難度病況的處置量能。

針對PCI（經皮冠狀動脈介入治療術）後急重症病人，建置「ICU All in One」整合照護系統，落實「院到宅」連續風險管理，透過驅動心、腎、糖等跨科別共病追蹤矩陣，導入紅橙黃綠燈智慧分流，使ICU死亡率下降24%，平均住院天數由6.7天降至4.5 天，每位病人節省約3成健保資源，成功打造無牆醫院的連續性照護。

在社區照護方面，南桃園社區醫療群串連59家診所與66人組成在宅醫療團隊，提供急症與長照到府服務，推動數位轉型將轉診作業由1天縮短至3分鐘，醫院下轉率達81.6%，並透過LINE@互動平台與數據中心，累積會員互動突破5萬人次，實踐全人守護並落實「大家醫888」政策目標。

聯新國際醫院 「慢病智航艦隊」翻轉被動治療為「主動導航」，透過自動化攔截與四色燈號管理高風險個案，尿液微量白蛋白檢查率達91.6%，結合一站式門診與Line@閉環管理，糖尿病照護方案加入率達90.27%，領先全國均值，精準防堵慢性病惡化。

第三項為聯新國際醫院以桃新分院為基地，打造全台首座全齡智慧運動醫學專科智慧醫院，將專業運動醫學照護從國手延伸至民眾日常，計畫導入「運動即醫學」概念與數位 App，打造從底座到生活場域的全齡運動醫學智慧生態系。

院方指出，在背後支撐這三項計畫串接運作的重要推手，正是聯新國際醫療集團建構的「負責任AI中心」，扮演跨計畫智慧中台角色，負責人工智慧資料整合、模型驗證、風險控管與臨床落地，協助團隊建立智慧決策與數位照護機制，讓AI真正融入臨床照護，成為推動智慧醫療落地的重要核心引擎。

健康台灣深耕計畫專案辦公室執行長洪文俊於會中指出，計畫鼓勵醫療院所由下而上解決區域醫療痛點，第二階段將透過經費統塊編列與全資訊審查，加速成果落地擴散。聯新國際醫院謝國洲執行院長則強調，深耕計畫的核心，在於急重症必須「救得快、救得好」，結合高風險追蹤與慢病智慧管理，建立以民眾為中心的連續照護網。

參加成果觀摩來賓前往智慧病房跨院交流。圖／聯新國際醫院提供
參加成果觀摩來賓前往智慧病房跨院交流。圖／聯新國際醫院提供

出席成果發表者（左起）深耕計畫專案辦公室陳冠毓副執行長、吳清平名譽院長、蔡淳娟副院長、深耕計畫專案辦公室洪文俊執行長、謝國洲執行院長、南桃園社區醫療群林浩健總召、蔡義昌策略長、員榮醫院徐偉光副院長。圖／聯新國際醫院提供
出席成果發表者（左起）深耕計畫專案辦公室陳冠毓副執行長、吳清平名譽院長、蔡淳娟副院長、深耕計畫專案辦公室洪文俊執行長、謝國洲執行院長、南桃園社區醫療群林浩健總召、蔡義昌策略長、員榮醫院徐偉光副院長。圖／聯新國際醫院提供

林浩健總召分享南桃園社區醫療群推動數位轉型報告。 圖／聯新國際醫院提供
林浩健總召分享南桃園社區醫療群推動數位轉型報告。 圖／聯新國際醫院提供

腦中風 衛福部 健康

延伸閱讀

每3位青壯年就有1人是會員！「H2U永悅健康」開啟AI健康管理新時代

數百萬人都被圈粉！H2U打造一站式健康導航，讓AI陪你顧健康

新竹縣衛生局長殷東成獲衛福部「衛生福利專業獎章」 楊文科公開表揚

防治挑戰…4成B肝患者 不知自己帶原

相關新聞

新冠疫情升溫！疾管署預期高峰期提早報到 羅一鈞：落在8月「這時候」

新冠疫情快速上升，已正式進入流行期，門急診就醫人次連續7周上升。疾管署長羅一鈞說，原先預估暑假學生沒有上課，有助新冠疫情控制，但目前看來疫情比預估提早達到高峰期，預計疫情高峰期落在8月下旬，隨新冠疫情進入流行期，高峰期將提前一周，預估8月16日達最高點，單周就醫高達5.1萬人次，隨後進入高原期一至二周，9月下旬開始下降。

11人輪流扛10公斤重三太子神偶 28天走完逾千公里徒步環島

第14屆九天盃太子極限環台賽今天完賽　二隊共11名選手輪流扛10公斤重三太子神偶，共同走完1035公里，締造歷屆最速完站紀錄；全程組選手今天陸續抵達台中大雅九天文化園區，完成這趟環台賽徒步壯舉，其中11名選手成功完賽，奪得金牌4人、銀牌7人。

新冠疫情「暴增117.4%」 全台上周門急診逾1萬人次

新冠疫情快速上升，並連續7周病例增加，正式進入流行期。衛福部疾管署統計，上周門急診就診計1萬605人次，較前一周4879人次，上升117.4%；上周新增42例本土重症病例、2例本土死亡病例。疾管署表示，考量國內新冠疫情升溫，已將公費新冠疫苗擴大種措施延長至今年9月28日。

天心病態母愛細思極恐！背女兒鄭煒齡閃到腰 最終畫面剪剩5秒

改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》7月28日將在Netflix台灣獨家上線，今（24）日舉辦媒體見面會，主演陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、許曦文、劉修甫、宋柏緯、天心、孫沁岳齊聚一堂，暢聊幕前幕後趣事。天心印象深刻戲中一肩揹起鄭煒齡走超長一段路，不慎閃到腰，最後畫面卻剪到剩5秒；許曦文則獻出螢幕處女秀，慘遭霸凌被推倒在地，怒氣爆表全靠導演傳授一招小技巧入戲。

颱風白海豚升級中颱 最新路徑出爐

颱風白海豚昨天下午生成，發展快速，今天下午增強為中度颱風，預估這兩天再增強為強烈颱風。中央氣象署指出，預估白海豚下周後期接近日本附近，暫時對台灣不會有直接影響，但目前各模式預測仍有分歧，氣象署會持續觀察。

衣服褪色難逆轉！達人傳授護色4關鍵細節 不是每件都能曬太陽

日常穿著與洗滌衣物時，許多民眾經常面臨衣服洗幾次就甩色、褪色的生活困擾。家事達人陳映如近期在臉書針對廣大網友詢問「衣服甩色、褪色了，還有辦法恢復嗎」進行解答。陳映如坦言，衣物若已明顯褪色，代表布料中的染料已經流失，大多數情況下是無法恢復原本顏色的。因此與其事後補救，不如平時清洗與晾曬時多注意細節，才能有效延長衣物壽命與色澤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。