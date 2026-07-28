今年首例日本腦炎死亡 桃園70多歲女性嗜睡、發燒 入院後病況惡化過世

衛福部疾管署公布國內新增兩例日本腦炎病例，一名為桃園市桃園區70多歲女性，具高血壓等慢性病史，7月中旬在出現無力、嗜睡及發燒等症狀，即至醫院急診就醫並收治住院，經醫院通報採檢確認為日本腦炎，後續因病況惡化於7月下旬不幸過世，為今年首例日本腦炎死亡病例。

疾管署防疫醫師林詠青說，另一名為桃園市大園區50多歲男性，7月中旬出現發燒及頭痛等症狀，2日後因昏倒至醫院就醫，後經醫院通報採檢確認為日本腦炎，目前住院治療中。

疾管署表示，女性死亡案例同住者無疑似症狀，但住家附近有水稻田、溪流、豬舍及鴿舍等高風險場域。針對兩 名新增案例，衛生單位已展開相關調查，並針對個案居住地周邊高風險場域懸掛誘蚊燈，同時加強民眾衛教宣導及適齡幼童預防接種等防治措施。

疾管署監測顯示，今年累計10例日本腦炎確定病例，其中1例死亡，分別為桃園市6例、彰化縣、雲林縣、嘉義縣及花蓮縣各1例。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，6至7月為流行高峰，2022至2025年全國同期確定病例數，分別為2022年17例、2023年19例、2024年21例，去年19例，死亡病例數與近年同期相當，約1至2例；確定病例以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，請民眾提高警覺，不可掉以輕心。

疾管署表示，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘、灌溉溝渠及溪流等處。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

疾管署提醒，請民眾儘量避免於清晨或傍晚等病媒蚊吸血高峰時段，於豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

疾管署表示，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。