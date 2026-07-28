新冠疫情「暴增117.4%」 全台上周門急診逾1萬人次

新冠疫情快速上升，並連續7周病例增加，正式進入流行期。衛福部疾管署統計，上周門急診就診計1萬605人次，較前一周4879人次，上升117.4%；上周新增42例本土重症病例、2例本土死亡病例。疾管署表示，考量國內新冠疫情升溫，已將公費新冠疫苗擴大種措施延長至今年9月28日。

疾管署發言人曾淑慧說，去年10月起，累計203例新冠併發重症本土病例，其中25例死亡，重症病例以65歲以上長者占73.4%、具慢性病史者占83.7%，90.6%未接種本季新冠疫苗；近4周本土病例變異株以NB.1.8.1為主。

截至今年7月26日，本季新冠疫苗接種累計約174.2萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑21.01%、第2劑0.56%。資料顯示國內重症病例仍以65歲以上長者及具慢性病史者為多，且9成以上都未接種本季新冠疫苗。

考量國內新冠疫情升溫，全球陽性率近期亦呈上升趨勢，已將公費新冠疫苗擴大種措施延長至今年9月28日。國內新冠疫苗庫存充足，尚有43.7萬劑，包含Moderna疫苗約43.5萬劑及Novavax疫苗約0.2萬劑，其中Novavax新冠疫苗效期至7月31日，呼籲尚未接種本季新冠疫苗者踴躍接種。

也提醒65歲以上長者、55歲以上原住民及免疫不全者等3類高風險對象，若已接種1劑且間隔6個月（180天），請儘速接種第2劑，提升保護力，有效降低重症或死亡發生風險。

疾管署表示，因應近期新冠疫情升溫，已全面檢視盤整國內醫藥物資量能，公費口服抗病毒藥物倍拉維(Paxlovid)尚有16.8萬人份、舒冠效（Xocova）1.7萬人份，注射用瑞德西韋亦有庫存15.3萬劑。

全球新冠陽性率近期上升，除東南亞及非洲區署，各區署呈上升趨勢；鄰近的中國大陸、香港及日本疫情均上升，美國疫情自低點略升；全球流行變異株以NB.1.8.1為主，其次為XFG及JN.1。