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洗澡加1步驟竟能助燃脂！減重醫揭「4習慣」讓代謝提升30%

聯合新聞網／ 綜合報導
減重醫師蕭捷健分享，在洗澡最後30秒嘗試「切換冷水」，可以幫助燃燒脂肪。示意圖／Ingimage
減重醫師蕭捷健分享，在洗澡最後30秒嘗試「切換冷水」，可以幫助燃燒脂肪。示意圖／Ingimage

減重除了控制飲食、規律運動，日常生活中的小習慣也可能影響身體代謝。減重醫師蕭捷健近日在臉書分享，有研究指出，透過調整4個簡單生活方式，代謝能力最多可提升約30%，包括飯前補充水分、維持充足睡眠、高強度間歇運動，以及洗澡時短暫接觸冷水。

蕭捷健指出，第一個習慣是「飯前先喝500cc的水」。他表示，研究發現，有喝水習慣的人相比沒有喝水的人，體重減輕幅度多出44%。第二個關鍵則是「睡滿7小時」。蕭捷健提到，減重過程中最容易被忽略的因素就是睡眠，若長期睡眠不足，身體會產生較多壓力荷爾蒙「皮質醇」，使身體傾向進入儲存能量的狀態，影響減脂效果；反之，維持足夠睡眠，有助讓身體回到較適合燃燒脂肪的狀態。

第三個方法是加入「高強度間歇運動」（HIIT）。蕭捷健建議，可透過快跑1分鐘、慢跑2分鐘的方式交替進行，循環2至3次，即可達到提高心率、增加運動強度的效果。第四個習慣，則是在洗澡最後30秒嘗試「切換冷水」。蕭捷健表示，冷水刺激可能促使身體產生棕色脂肪，幫助身體燃燒更多的脂肪。

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