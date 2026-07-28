捷運常「成本估低、需求估高」 學者籲檢討評估機制

人口成長趨緩，加上缺工缺料營建成本風暴成長，捷運建設面臨需求下滑、成本攀升新挑戰。學者指出，過去不少捷運可行性評估存在「成本估低、需求估高」情形，應建立滾動式檢討機制，持續修正需求、成本與收益預估；議員也呼籲市府加速沿線土地開發、突破招商瓶頸，並優化淡海輕軌營運服務，提升整體財務效益。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，近年少子化、人口成長趨緩，加上缺工缺料、營建成本持續攀升，已與過去規畫時的環境不同，過去不少捷運建設在可行性研究階段，為讓計畫符合推動條件，常出現成本估低、需求估高的情況，但現在已可看出需求降低、成本增加的趨勢，因此更應提高預測精準度。

他認為，每完成一項捷運建設，都應檢核當初預估與實際營運、開發收益的差距，並將結果回饋到下一條路線的規畫，讓預測模型持續修正、愈來愈準確。

李克聰說，政府可運用歷史資料及AI分析工具，建立PDCA（Plan、Do、Check、Act）滾動式管理機制，持續修正需求、成本及收益預估，確保未來捷運建設能兼顧發展需求與財務可行性。

市議員鄭宇恩表示，以淡水行政中心捷運開發區為例，招商結果七月公告仍是無人投標；目前停四停車場等BOT基地，清潔隊搬遷尚未完成，整體規畫方向也仍待釐清，市府應加速整合各單位，完善開發條件及招商策略，才能讓土地開發效益真正落實。

鄭宇恩指出，除加速沿線開發，更要持續優化營運服務。近期不少通勤族反映，淡海輕軌下班尖峰時段班距仍偏長，搭乘便利性還有改善空間，建議市府依實際旅運需求檢討下午、晚間尖峰班距，持續提升運量、增加票箱收入，形成軌道建設與地方發展的正向循環。

市議員陳偉杰指出，軌道建設是帶動區域翻轉與改善在地交通的關鍵工程，但舉債建設、收益償還的財務模式，必須建立在務實的進度與精準的財務規畫上。審計報告揭露收益實現率僅有近25％，確實為市府團隊敲響警鐘，軌道建設不能只是「把車軌鋪好、把車站蓋好」，周邊的土地開發、都市計畫與產業機能必須同步到位，市府不應只歸咎於外部因素，而應積極檢討並突破當前開發瓶頸。

陳偉杰認為，捷運局提出加強觀光行銷以提升票箱收入的方向值得肯定，但必須提出具體的管考與執行時程表，應跨局處成立專案小組，結合淡江大橋與淡北道路等重要交通建設，打造串聯淡水與北海岸的觀光廊帶以挹注票箱收入。