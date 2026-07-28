快訊

中和命案死者生前照曝光 友人憶堅強母親：只盼帶女兒重新生活

台股再殺2,030點 跌點寫史上第三大、季線有效跌破

午後雷雨來了！11縣市「大雨特報」 防雷擊及強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運常「成本估低、需求估高」 學者籲檢討評估機制

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運淡海輕軌。記者葉德正／攝影
捷運淡海輕軌。記者葉德正／攝影

人口成長趨緩，加上缺工缺料營建成本風暴成長，捷運建設面臨需求下滑、成本攀升新挑戰。學者指出，過去不少捷運可行性評估存在「成本估低、需求估高」情形，應建立滾動式檢討機制，持續修正需求、成本與收益預估；議員也呼籲市府加速沿線土地開發、突破招商瓶頸，並優化淡海輕軌營運服務，提升整體財務效益。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，近年少子化、人口成長趨緩，加上缺工缺料、營建成本持續攀升，已與過去規畫時的環境不同，過去不少捷運建設在可行性研究階段，為讓計畫符合推動條件，常出現成本估低、需求估高的情況，但現在已可看出需求降低、成本增加的趨勢，因此更應提高預測精準度。

他認為，每完成一項捷運建設，都應檢核當初預估與實際營運、開發收益的差距，並將結果回饋到下一條路線的規畫，讓預測模型持續修正、愈來愈準確。

李克聰說，政府可運用歷史資料及AI分析工具，建立PDCA（Plan、Do、Check、Act）滾動式管理機制，持續修正需求、成本及收益預估，確保未來捷運建設能兼顧發展需求與財務可行性。

市議員鄭宇恩表示，以淡水行政中心捷運開發區為例，招商結果七月公告仍是無人投標；目前停四停車場等BOT基地，清潔隊搬遷尚未完成，整體規畫方向也仍待釐清，市府應加速整合各單位，完善開發條件及招商策略，才能讓土地開發效益真正落實。

鄭宇恩指出，除加速沿線開發，更要持續優化營運服務。近期不少通勤族反映，淡海輕軌下班尖峰時段班距仍偏長，搭乘便利性還有改善空間，建議市府依實際旅運需求檢討下午、晚間尖峰班距，持續提升運量、增加票箱收入，形成軌道建設與地方發展的正向循環。

市議員陳偉杰指出，軌道建設是帶動區域翻轉與改善在地交通的關鍵工程，但舉債建設、收益償還的財務模式，必須建立在務實的進度與精準的財務規畫上。審計報告揭露收益實現率僅有近25％，確實為市府團隊敲響警鐘，軌道建設不能只是「把車軌鋪好、把車站蓋好」，周邊的土地開發、都市計畫與產業機能必須同步到位，市府不應只歸咎於外部因素，而應積極檢討並突破當前開發瓶頸。

陳偉杰認為，捷運局提出加強觀光行銷以提升票箱收入的方向值得肯定，但必須提出具體的管考與執行時程表，應跨局處成立專案小組，結合淡江大橋與淡北道路等重要交通建設，打造串聯淡水與北海岸的觀光廊帶以挹注票箱收入。

捷運 淡海輕軌 淡水

延伸閱讀

新北捷運建設收益實現率僅25% 審計處促檢討財務規畫

國4后豐交流道增設匝道可減15分鐘車程 可行性評估促完成

三鶯線通車改變購屋版圖！高收入首購族沿藍線找房 「若水秧翠」成新焦點

中捷明年預算少94％ 議員憂進度

相關新聞

獨／史上招最多！高鐵即將迎來新車 徵45名駕駛 月薪上看8萬

台灣高鐵通車20年，力拚「高鐵2.0」服務升級，從交新車開始，要提升運能以因應增班需求。但新車來了誰要開？高鐵破紀錄，一口氣開出45名駕駛缺，受訓完上線服務月薪上看8萬，年薪破百輕而易舉。吸引不少有志之士，目前已經收到約700份履歷，將分批進用。

東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

日本知名推理小說作家東野圭吾日前因大腸癌病逝，享壽68歲，消息震撼書迷，也再度引發外界對大腸癌防治的關注。醫師指出，大腸癌早期往往沒有明顯症狀，等到出現血便、腹痛或排便習慣改變時，病程可能已經進展。不過，大腸癌也是少數能透過篩檢找出癌前病變，甚至提前阻斷癌症發生的癌別。

演化史大翻盤 中研院揭脊椎動物大腦之謎：人類高階認知並非「祖傳」

高度複雜的人類大腦如何演化而來，一直是演化生物學的重要謎題。中央研究院細胞與個體生物學研究所研究員游智凱帶領的團隊，首度建構文昌魚大腦的「3D空間細胞類型圖譜」，發現負責人類思考、記憶與決策等高階認知功能的大腦皮質，並非共同祖先脊索動物原有的構造，而是在脊椎動物演化過程中逐步形成，為理解人類大腦的起源提供重要線索。研究成果於7月發布於國際期刊「科學進展(Science Advances)」。

午後雷雨來了！11縣市大雨特報 防雷擊及強陣風

中央氣象署下午13時10分針對全台11縣市發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛影響，今(28)日嘉義以南、南投地區及桃園以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區應慎防積水。

糖尿病男拒吃藥照喝含糖飲料 敗血症送ICU「雙腳如殭屍乾黑」

不少人認為，只要身體沒有病痛，就代表沒事不必看醫生檢查，但糖尿病的危險往往藏在看似正常的日常生活中。加護病房（ICU）護理師林婷近日分享一起案例，一名50多歲男子確診糖尿病多年，卻因為自認身體沒有不適，長期拒絕治療及監測血糖，直到因發燒引發敗血症送進加護病房，醫護人員脫下他的襪子後，眼前景象讓「整個護理站都安靜了」。

運動體脂降不下來？DXA揪出隱形內臟脂肪助減重

有些人規律運動重訓，體脂肪卻遲遲降不下來，問題可能不在體重，而在身體組成。門諾醫院健康管理中心引進DXA（雙能量X光吸收儀）全身體組成分析檢查，可精準分析肌肉量、體脂肪、內臟脂肪及脂肪分布情形，協助民眾擺脫只看體重的迷思。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。