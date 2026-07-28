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兄弟姊妹繼承特留分 立法院三讀刪除

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
立法院28日三讀刪除兄弟姊妹特留分規定，跨黨派希望讓民眾有決定財產分配的權利。中央社示意圖
立法院28日三讀刪除兄弟姊妹特留分規定，跨黨派希望讓民眾有決定財產分配的權利。中央社示意圖

兄弟姊妹特留分規定刪除！立法院會28日三讀刪除《民法》第1223條「兄弟姊妹的特留分，為其應繼分三分之一」之規定，相關修正將於6個月後生效。藍委吳宗憲表示，這讓民眾可以「自己決定財產如何分配」，若生前沒有立遺囑，兄弟姊妹仍可依法繼承財產。

尊重逝者財產安排

現行民法第1223條規定，直系血親卑親屬的特留分，為其應繼分二分之一；父母的特留分，為其應繼分二分之一；配偶的特留分，為其應繼分二分之一；兄弟姊妹的特留分，為其應繼分三分之一；祖父母的特留分，為其應繼分三分之一。三讀將「兄弟姊妹特留分」刪除，自公布6個月後施行。

修法後，被繼承人若僅剩兄弟姊妹為法定繼承人時，就可依遺囑自由分配全部遺產，不再受兄弟姊妹主張特留分扣減之限制。

國民黨立委吳宗憲強調，這不只改了一條將近百年的老法律。更重要的是把「自己的財產自己決定」這個最基本的權利還給每一個人。他說，這次修法不是剝奪兄弟姊妹的繼承權，如果生前沒有立遺囑，兄弟姊妹仍然依法繼承；如果有遺囑，就應該尊重往生者的安排。

不該以血緣情勒

「刪除的是法律強制保留給手足的『特留分』！」吳宗憲解釋，不是兄弟姊妹的法定繼承人身分。他也指出，一個人辛苦一生累積的財產，應該有權決定最後要留給誰。血緣值得珍惜，但不能凌駕最後的自由意志。

時代力量主席王婉諭也表示，兄弟姐妹本來就是獨立的個體，不該讓血緣成為「情緒勒索」的工具，「我相信修法之後，手足之間相互關照的精神不會因此消散，反而能夠真正尊重逝者的遺囑。」王婉諭強調，唯有如此，未來每一位台灣人才能依照自己的自由意志，做出財產分配的最後決定。

特留分容易爭訟

「手足特留分其實是變相懲罰無子女者，容易成為爭訟導火線！」台灣遺囑協會理事長劉韋德表示，相關規定與現代社會脫節、侵害憲法財產權與遺囑自由，盼修法回應保障廣大單身族及頂客族對遺囑自由權利的期待，也避免社會上繼續出現兄弟姊妹特留分制度的受害者。

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立法院 吳宗憲 民法

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