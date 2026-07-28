快訊

昔邵氏女星…侯冠群82歲媽媽李嘉茜病逝 立委媳婦李彥秀哀慟發聲

中和命案死者生前照曝光 友人憶堅強母親：只盼帶女兒重新生活

台股再殺2,030點 跌點寫史上第三大、季線有效跌破

聽新聞
0:00 / 0:00

53歲婦因車禍骨折變長短腳 微創換髖手術助重拾行動力

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院骨科主治醫師張文碩（右）表示，微創正前開（DAA）人工髖關節置換手術可減少肌肉破壞、降低術後疼痛，並有助病人提早下床復健及降低長短腳發生機率。記者萬于甄／攝影
奇美醫院骨科主治醫師張文碩（右）表示，微創正前開（DAA）人工髖關節置換手術可減少肌肉破壞、降低術後疼痛，並有助病人提早下床復健及降低長短腳發生機率。記者萬于甄／攝影

台南一名53歲廖姓女子因車禍造成骨盆骨折，後續併發股骨頭缺血性壞死及創傷後關節炎，不僅雙腳長短不一、長期跛行，更得靠輪椅、助行器及止痛藥度日。經奇美醫院採微創正前開人工髖關節置換手術治療，術後隔天即可下床，3個月後擺脫輪椅與止痛藥，重新恢復正常行動。

奇美醫院骨科主治醫師張文碩表示，隨著高齡化社會來臨，退化性關節炎、股骨頭壞死及髖部骨折患者增加，人工髖關節置換需求持續攀升，近年來微創正前開（DAA）術式逐漸普及，其特色為利用肌肉間天然縫隙進入髖關節，不需切斷重要肌群，可減少組織破壞、降低術後疼痛，並幫助病人提早下床復健。

廖姓女子分享，去年發生車禍後，左側髖關節受損，導致嚴重「長短腳」問題，最初差距約2公分，隨時間惡化至2.7公分，且疼痛加劇根本無法行走，經手術後恢復極為迅速，且隔天即可透過輔具幫助下床，住院8天後就可出院。

她也提到，出院後就轉往養護中心休養，約2周即可脫離輪椅與輔具，甚至達成「日行5公里」的目標，相較一般手術需休養2個月，微創技術讓自己重獲新生，目前已不再需要服用止痛藥，恢復成效讓人感到欣慰與滿意，也很感謝醫療團隊的幫忙。

張文碩說，正前開術式保留髖關節後方穩定結構，可降低人工關節脫臼風險，術後日常活動限制相對較少；此外，病人採平躺姿勢手術，醫師可更精準比對雙腳長度，有助降低術後長短腳發生機率，提升整體滿意度。

他提醒，人工髖關節置換並非只有單一最佳術式，傳統側開、後開手術在複雜骨骼畸形或人工關節翻修等病例仍具重要角色，而微創正前開手術因接近股外側皮神經，部分病人術後初期可能出現局部麻木或麻脹感，多數會隨時間逐漸改善。

張文碩也強調，民眾接受手術前應與骨科醫師充分討論，依骨質、體型及病況選擇最適合的治療方式，也打造最安心、最適合自己的精準醫療計畫。

53歲廖姓女子因車禍導致股骨頭缺血性壞死及創傷後關節炎，在接受奇美醫院微創正前開（DAA）人工髖關節置換手術後，術後3個月已擺脫輪椅與止痛藥，恢復正常行走。記者萬于甄／攝影
53歲廖姓女子因車禍導致股骨頭缺血性壞死及創傷後關節炎，在接受奇美醫院微創正前開（DAA）人工髖關節置換手術後，術後3個月已擺脫輪椅與止痛藥，恢復正常行走。記者萬于甄／攝影

奇美醫院 台南

延伸閱讀

東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

肺尖腫瘤緊貼大血管 裸視3D助攻達文西精準切除

宣明智腦傷術後恢復超乎預期！兒曝本周脫離呼吸器「可以開始罵人了」

麻醉護理師荒 非緊急手術一延再延

相關新聞

獨／史上招最多！高鐵即將迎來新車 徵45名駕駛 月薪上看8萬

台灣高鐵通車20年，力拚「高鐵2.0」服務升級，從交新車開始，要提升運能以因應增班需求。但新車來了誰要開？高鐵破紀錄，一口氣開出45名駕駛缺，受訓完上線服務月薪上看8萬，年薪破百輕而易舉。吸引不少有志之士，目前已經收到約700份履歷，將分批進用。

東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

日本知名推理小說作家東野圭吾日前因大腸癌病逝，享壽68歲，消息震撼書迷，也再度引發外界對大腸癌防治的關注。醫師指出，大腸癌早期往往沒有明顯症狀，等到出現血便、腹痛或排便習慣改變時，病程可能已經進展。不過，大腸癌也是少數能透過篩檢找出癌前病變，甚至提前阻斷癌症發生的癌別。

演化史大翻盤 中研院揭脊椎動物大腦之謎：人類高階認知並非「祖傳」

高度複雜的人類大腦如何演化而來，一直是演化生物學的重要謎題。中央研究院細胞與個體生物學研究所研究員游智凱帶領的團隊，首度建構文昌魚大腦的「3D空間細胞類型圖譜」，發現負責人類思考、記憶與決策等高階認知功能的大腦皮質，並非共同祖先脊索動物原有的構造，而是在脊椎動物演化過程中逐步形成，為理解人類大腦的起源提供重要線索。研究成果於7月發布於國際期刊「科學進展(Science Advances)」。

午後雷雨來了！11縣市大雨特報 防雷擊及強陣風

中央氣象署下午13時10分針對全台11縣市發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛影響，今(28)日嘉義以南、南投地區及桃園以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區應慎防積水。

運動體脂降不下來？DXA揪出隱形內臟脂肪助減重

有些人規律運動重訓，體脂肪卻遲遲降不下來，問題可能不在體重，而在身體組成。門諾醫院健康管理中心引進DXA（雙能量X光吸收儀）全身體組成分析檢查，可精準分析肌肉量、體脂肪、內臟脂肪及脂肪分布情形，協助民眾擺脫只看體重的迷思。

糖尿病男拒吃藥照喝含糖飲料 敗血症送ICU「雙腳如殭屍乾黑」

不少人認為，只要身體沒有病痛，就代表沒事不必看醫生檢查，但糖尿病的危險往往藏在看似正常的日常生活中。加護病房（ICU）護理師林婷近日分享一起案例，一名50多歲男子確診糖尿病多年，卻因為自認身體沒有不適，長期拒絕治療及監測血糖，直到因發燒引發敗血症送進加護病房，醫護人員脫下他的襪子後，眼前景象讓「整個護理站都安靜了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。