53歲婦因車禍骨折變長短腳 微創換髖手術助重拾行動力

台南一名53歲廖姓女子因車禍造成骨盆骨折，後續併發股骨頭缺血性壞死及創傷後關節炎，不僅雙腳長短不一、長期跛行，更得靠輪椅、助行器及止痛藥度日。經奇美醫院採微創正前開人工髖關節置換手術治療，術後隔天即可下床，3個月後擺脫輪椅與止痛藥，重新恢復正常行動。

奇美醫院骨科主治醫師張文碩表示，隨著高齡化社會來臨，退化性關節炎、股骨頭壞死及髖部骨折患者增加，人工髖關節置換需求持續攀升，近年來微創正前開（DAA）術式逐漸普及，其特色為利用肌肉間天然縫隙進入髖關節，不需切斷重要肌群，可減少組織破壞、降低術後疼痛，並幫助病人提早下床復健。

廖姓女子分享，去年發生車禍後，左側髖關節受損，導致嚴重「長短腳」問題，最初差距約2公分，隨時間惡化至2.7公分，且疼痛加劇根本無法行走，經手術後恢復極為迅速，且隔天即可透過輔具幫助下床，住院8天後就可出院。

她也提到，出院後就轉往養護中心休養，約2周即可脫離輪椅與輔具，甚至達成「日行5公里」的目標，相較一般手術需休養2個月，微創技術讓自己重獲新生，目前已不再需要服用止痛藥，恢復成效讓人感到欣慰與滿意，也很感謝醫療團隊的幫忙。

張文碩說，正前開術式保留髖關節後方穩定結構，可降低人工關節脫臼風險，術後日常活動限制相對較少；此外，病人採平躺姿勢手術，醫師可更精準比對雙腳長度，有助降低術後長短腳發生機率，提升整體滿意度。

他提醒，人工髖關節置換並非只有單一最佳術式，傳統側開、後開手術在複雜骨骼畸形或人工關節翻修等病例仍具重要角色，而微創正前開手術因接近股外側皮神經，部分病人術後初期可能出現局部麻木或麻脹感，多數會隨時間逐漸改善。

張文碩也強調，民眾接受手術前應與骨科醫師充分討論，依骨質、體型及病況選擇最適合的治療方式，也打造最安心、最適合自己的精準醫療計畫。