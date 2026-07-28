社員牧場遭冒名驗出羊肉戴奧辛 嘉南羊乳吐心聲：退訂逾一成

雲林有羊肉驗出戴奧辛超標，李姓飼主涉嫌冒用嘉南羊乳運銷合作社員牧場健康聲明，第一時間嘉南羊乳配合中央預防性下架，導致有消費者誤將嘉南羊乳與戴奧辛事件劃上等號。嘉南羊乳今表示，與戴奧辛超標事件毫無關聯，相關檢驗結果全數合格，但合作社仍因消費者恐慌造成退訂逾一成，40年的品牌商譽重創，將循法律途徑向李姓飼主求償，也呼籲中央未來處理類似食安事件時，在事實未釐清前應審慎採取相關措施，避免無辜業者受害。

雲林縣政府7月23日接獲中央通報有羊肉被檢出戴奧辛超標，因李姓飼主提供的健康聲明書來自雲農牧場，雲農牧場的生乳供應嘉南羊乳，第一時間嘉南羊乳配合預防性下架4噸羊乳，後經調查，李姓飼主坦承冒用雲農牧場健康聲明書，證實與嘉南羊乳、牧場無關，但嘉南羊乳商譽已因此牽連受損。

嘉南羊乳運銷合作社因產業無辜受累，今拜訪雲林縣府，希望透過合作重振市場買氣，嘉南羊乳廠長經理陳國華指出，此次事件起因於有人冒用社員牧場的健康聲明，政府第一時間介入抽驗與查證，後續檢驗結果全數合格，證實嘉南羊乳乳源安全無虞，與此次事件無關。

雖然官方已證實羊乳安全無虞，但事件造成的傷害仍持續擴大。陳國華表示，公司第一時間全力配合政府預防性措施，但不少民眾只看到「戴奧辛」及「預防性下架4噸生乳」等訊息，便誤認嘉南羊乳產品有問題，公司客服電話一度被打爆，只能不斷發布聲明澄清，並提前公開自主檢驗報告，希望消除消費者疑慮。

他表示，嘉南羊乳深耕地方40年，始終堅持最高品質，很多訂戶都是從小喝嘉南羊乳長大，合作社每年固定辦理自主檢驗，戴奧辛也是例行檢驗項目，今年原訂8月送驗，也因事件提前完成檢測，希望以最透明方式讓消費者安心。

陳國華指出，嘉南每天收購近30公噸生乳，可生產約15萬至16萬瓶羊乳，旺季每日配送量更可達20多萬瓶，供應全台市場，送乳員每天凌晨即展開配送，不論颳風下雨都準時送達。此次事件已造成退訂超過一成，整體營業損失逾10%，公司將循法律途徑向李姓飼主提出求償。

斗六市乳羊產銷班長李金松表示，自己從小喝羊乳長大，目前飼養10多隻乳羊，生乳全數交由嘉南收購，這次事件造成消費者恐慌，導致銷售明顯下滑，波及許多酪農，也讓嘉南多年建立的商譽受損，但他相信品質禁得起考驗，「打斷手骨顛倒勇」，希望消費者重新認識嘉南羊乳，持續支持本土羊乳品牌。

雲林縣農業處長魏勝德表示，中央已將草料、飼料及羊乳檢測資料交付縣府，其中羊乳、飼料檢驗結果均符合國家標準， 但飼主使用草料驗出微量戴奧辛，略高於歐盟參考值，但國內尚未訂定相關標準，後續將持續追查草料來源，並與環境部等相關單位合作，盡速釐清汙染源。

魏勝德指出，涉案李姓牧場8隻羊已全數完成人道撲殺，中央同步採樣檢驗，不會有疑慮羊肉流入市面，民眾可安心食用。此次事件已對羊肉及羊乳市場造成衝擊，縣府近期將規畫推出羊肉、羊乳促銷措施，協助產業恢復買氣，也將持續配合中央完成調查，盡快重建消費者信心。

雲林縣首度發生羊肉檢出戴奧辛超標事件，李姓飼主涉嫌冒用「雲農牧場」名義及健康聲明書，將羊隻送往肉品市場屠宰，雲農牧場受到波及，也讓收購乳元的嘉南羊乳商譽受挫，昨天牧場相關檢驗報告出爐，羊乳皆符合國家標準。圖／聯合報系資料照